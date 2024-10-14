На думку російської опозиціонерки та політичної аналіткині Ольги Курносової, яку вона висловила 24 Каналу, ця подія, а також вибухи у Грозному, можуть стати передвісниками глобальніших зрушень. До слова, Кадиров може скористатися цією ситуацією, щоб вчинити заворушення в Росії, адже він відчув свою силу.

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Путін мовчить

Витік інформації про те, що Кадиров оголосив кровну помсту були раніше, перед тим як з'явився запис його відповідного виступу чеченською мовою. Проте російські федеральні державні телеканали та інформаційні агенції розмістили переклад його виступу.

Це означає, що Москва закидає Кадирову, що він вже перейшов усі межі, оголошуючи кровну помсту,

– пояснила опозиціонерка.

Цей вчинок Кадирова можна розцінювати як порушення російського законодавства. Це означає, що губернатор (Кадиров хоч і президент Чеченської республіки, але його посада відповідає статусу губернатора), глава регіону начхав на закони Росії.

Вже сьогодні його можна притягувати до кримінальної відповідальності відповідно до статті приготування до вбивства. Чому мовчить слідчий комітет? Чому Алєксандр Бастрикін (голова слідчого комітету Росії – 24 Канал) не порушує справу?

– наголошує вона.

Також з цього приводу мовчить і Владімір Путін. Хоча Кадиров оголосив кровну помсту, зокрема, сенатору Сулейману Керімову та двом депутатам.

За Сулеймана Керімова почали вписуватись інші губернатори. Це вже розбірка принаймні на рівні глав російських регіонів та депутатів. Такого раніше не було, щоб високопосадовці відповідного рівня погрожували один одному смертю при повному мовчанні правоохоронної системи,

– зазначила Ольга Курносова.

Водночас в Грозному стався вибух на заправці, що стало причиною масштабної пожежі. Ця подія може бути пов'язана із заявами Кадирова.

"Можливо, ці вибухи, кровна помста, яку оголосив Кадиров, протистояння між главами регіонів – це і є провісники тієї самою революції, яка має статися в Росії", – припустила опозиціонерка.

Що цьому передувало