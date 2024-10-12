Ще донедавна Кадирова вважали другою за впливом людиною у всій Росії. Про це 24 Каналу розповів письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, додавши, що тепер його вплив навіть більший, ніж у Владіміра Путіна.

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Як розвиватиметься протистояння Кадирова і Путіна

Кадиров публічно сказав, що йому байдуже на думку Путіна, на те, що у Росії порушили кримінальні справи проти кадирівців. Навпаки у Чечні розпочали провадження діаметрально протилежних справ.

"У Росії зараз паніка. Кремлівськими коридорами ходять люди з "квадратними очима", бо розуміють, що це початок кінця. З цієї ситуації нема виходу", – розповів Ростислав Мурзагулов.

Зверніть увагу! Загострення стосунків між Путіним і Кадировим відбулося після ситуації з компанією Wildberries. Думки щодо контролю над цим маркетплейсом розділилися. Кадиров навіть оголосив "кровну помсту" сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову.

Ймовірно, зараз Путін спробує відійти назад і пообіцяє Кадирову не тільки компанією Wildberries, а навіть і щось більше. Але це точно не сподобається іншим кремлівським чиновникам. Ба більше, глава Чечні, відповідно до всіх кавказьких законів, не може просто забути про "кровну помсту". Він мусить когось вбити.

Виходу з цієї ситуації я взагалі не бачу, окрім як насилля. Навіть якщо сам Путін злякається, то насилля проявлять його посібники. Вони розуміють, що якщо цього не зробити, то всю владу повністю захопить Кадиров,

– підкреслив опозиціонер.

Він додав, що такий розвиток подій був очікуваним і Путін сам до цього призвів. Диктатор зіштовхнув еліти одні проти одних і просував "русскій мір" у зовсім неросійській країні, де слов'яни у меншості.

Чи є схожість із заколотом Пригожина

Малоймовірно, що Кадиров повторить долю ватажка вагнерівців. Адже Євгєній Пригожин не мав нічого, окрім грошей Путіна. Натомість очільник Чечні встиг побудувати цілу військову мережу по всій Росії.

Щобільше, у Кадирова добре побудовані міжнародні зв'язки, тісні контакти з Саудівською Аравією, ОАЕ. Варто зауважити, що ці країни також підтримують зв'язок зі Сполученими Штатами. Тому цілком ймовірно, що там Кадиров міг домовлятися про те, як перейти від Путіна на Захід.

Якщо російський диктатор ослабне, Кадиров точно не буде захищати рештки російської державності. Він швидко зателефонує до когось з принців чи шейхів і від'єднається з частиною Кавказу,

– сказав Ростислав Мурзагулов.

Крім цього, Кадиров має дуже потужну та велику армію. Її навіть не варто порівнювати з армією Пригожина. Вона значно сильніша та ефективніша.