По мнению российской оппозиционерки и политического аналитика Ольги Курносовой, которое она высказала 24 Каналу, это событие, а также взрывы в Грозном, могут стать предвестниками более глобальных сдвигов. К слову, Кадыров может воспользоваться этой ситуацией, чтобы совершить беспорядки в России, ведь он почувствовал свою силу.

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Путин молчит

Утечка информации о том, что Кадыров объявил кровную месть, были ранее, перед тем как появилась запись его соответствующего выступления на чеченском языке. Однако российские федеральные государственные телеканалы и информационные агентства разместили перевод его выступления.

Это означает, что Москва обвиняет Кадырова, что он уже перешел все границы, объявляя кровную месть,

– объяснила оппозиционерка.

Этот поступок Кадырова можно расценивать как нарушение российского законодательства. Это означает, что губернатор (Кадыров хоть и президент Чеченской республики, но его должность соответствует статусу губернатора), глава региона наплевал на законы России.

Уже сегодня его можно привлекать к уголовной ответственности в соответствии со статьей приготовления к убийству. Почему молчит следственный комитет? Почему Александр Бастрыкин (глава следственного комитета России – 24 Канал) не возбуждает дело?

– отмечает она.

Также по этому поводу молчит и Владимир Путин. Хотя Кадыров объявил кровную месть, в частности, сенатору Сулейману Керимову и двум депутатам.

За Сулеймана Керимова начали вписываться другие губернаторы. Это уже разборка по крайней мере на уровне глав российских регионов и депутатов. Такого раньше не было, чтобы чиновники соответствующего уровня угрожали друг другу смертью при полном молчании правоохранительной системы,

– отметила Ольга Курносова.

В то же время в Грозном произошел взрыв на заправке, что стало причиной масштабного пожара. Это событие может быть связано с заявлениями Кадырова.

"Возможно, эти взрывы, кровная месть, которую объявил Кадыров, противостояние между главами регионов – это и есть предвестники той самой революции, что должна произойти в России", – предположила оппозиционерка.

Что этому предшествовало