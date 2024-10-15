Про це пишуть журналісти видання The Guardian. Окрім того, про це заявили під час громадських слухань щодо смерті британки Дон Стерджесс, яка випадково стала жертвою атаки.

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Велика Британія звинувачує Путіна

Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Великої Британії заявив, що британський уряд дійшов висновку, що рішення отруїти Скрипаля, який вже давно жив у Великій Британії, не могло бути прийняте без дозволу найвищого керівництва Росії.

Водночас колишній російський шпигун Скрипаль також підтвердив, що за всіма чутливими рішеннями в Кремлі стоїть саме Путін.

Я вважаю, що Путін приймає всі важливі рішення сам. Тому я думаю, що він принаймні дав дозвіл на напад,

– розповів він у заяві.

Як розвивалася справа: основні деталі