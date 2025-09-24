О ситуации на разных направлениях фронта сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на 24 сентября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Враг нанес восемь авиаударов, применив при этом 18 КАБов, и совершил 172 обстрелы, четыре из которых – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать позиции украинских защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось пять вражеских атак. Украинские защитники отражали штурмы в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодезей, Новоселовки, Торского и Шандриголово.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурма агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филиала.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

