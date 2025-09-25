Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб.

Смотрите также На Покровском направлении есть продвижение у обеих сторон: карты ISW за 24 сентября

Какая ситуация на фронте на 25 сентября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отбили 6 атак.

На Южно-Слобожанском направлении враг 2 раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера было 6 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении оккупанты совершили 7 попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 10 атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.

Интересно! В ВСУ сообщили, что в направлении Доброполье значительные силы врага сейчас отрезаны от основных сил. Многие россияне сдаются в плен просто от безысходности, ведь не ели по 10 дней. Об этом 24 Каналу рассказал "Хром" – начальник разведки Первого отдельного штурмового полка имени Героя Украины "Да Винчи".

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении бойцы ВСУ отбили 4 попытки продвинуться вперед в районе Ольговского.

Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 3 тщетные попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Успехи Сил обороны на утро 25 сентября