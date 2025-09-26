Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также Еще 940 оккупантов получили билеты на "концерт Кобзона": потери России на 26 сентября

На каких направлениях атаковал враг?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Волчанска и Довгенького.

На Купянском направлении 25 сентября состоялось четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставки.

На Лиманском направлении продолжаются атаки: смотрите на карте

На Северском направлении в течение суток украинские защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении состоялось шесть боестолкновений в районах Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские военные остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лысовка, Николаевка, Сухецкое, Луч, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Филиал.

Россияне давят возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

Враг пытается прорваться на Днепропетровщину: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какая сейчас ситуация на фронте?