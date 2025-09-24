Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Утром среды, 24 сентября, аналитики обновили карту боевых действий.

Смотрите также Меня волочили по лесу почти 3 километра, – интервью ветерана о мобилизации, обороне Киева и ампутации

Где продвинулись россияне?

По состоянию на 24 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг оккупировал:

село Новоивановка Гуляйпольской городской громады Запорожской области;

Гуляйпольской городской громады Запорожской области; село Новониколаевка Синельниковского района Днепропетровской области.

Кроме того, россияне продвинулись вблизи населенных пунктов Калиновское и Терновое Синельниковского района Днепропетровщины и вблизи уже упомянутой Новоивановки.

Ситуация на админгранице Запорожья и Днепропетровщины: смотрите на карте

К слову, за сутки 23 сентября, по данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник совершил 33 атаки, в частности в районе Новоивановки и Новониколаевки.

Что происходит на Днепропетровщине?