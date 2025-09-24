Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Уранці середи, 24 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.
Дивіться також Мене волочили лісом майже 3 кілометри, – інтерв'ю ветерана про мобілізацію, оборону Києва і ампутацію
Де просунулися росіяни?
Станом на 24 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог окупував:
- село Новоіванівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області;
- село Новомиколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Окрім того, росіяни просунулися поблизу населених пунктів Калинівське та Тернове Синельниківського району Дніпропетровщини та поблизу вже згаданої Новоіванівки.
Ситуація на адмінмежі Запоріжжя й Дніпропетровщини: дивіться на карті
До слова, за добу 23 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку противник здійснив 33 атаки, зокрема в районі Новоіванівки та Новомиколаївки.
Що відбувається на Дніпропетровщині?
- Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в етері телемарафону прокоментував існування так званої сірої зони на Дніпропетровщині. Це відносно відкрита місцевість, через яку росіяни щодня намагаються пролізти безпосередньо на українську територію.
- Наразі ворожий тиск в напрямку Дніпропетровської області досить серйозний – окупанти постійно атакують українських військових. Стримування противника забирає "велику кількість сил та ресурсу".
- Окрім того, захисники відстежують певні маневри, ротації та підсилення російських підрозділів, однак таку інформацію поки не розголошують.