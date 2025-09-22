Про таке в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Як військові коментують ситуацію на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини?

За словами Трегубова, ворожий тиск в напрямку Дніпропетровської області наразі досить серйозний. Росіяни намагаються постійно завдавати ударів по українських військових.

Водночас Сили оборони роблять усе, щоб прориву противника на цьому напрямку не сталося.

Станом на зараз, росіяни там стримуються, хоча це стримування забирає велику кількість сил та ресурсу,

– зауважив Віктор Трегубов.

До того ж в ОСУВ "Дніпро" підкреслили, що продовжують відстежувати певні маневри, ротації та підсилення російських підрозділів у цьому й інших регіонах, однак таку інформацію поки що не розголошують.

Зауважте! За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, українські сили просуваються на Добропільському напрямку. Так, 22 вересня стало відомо, що Сили оборони повернули контроль над 7 населеними пунктами та очистили ще 9 від ворожих ДРГ.

Яка ситуація на фронті?