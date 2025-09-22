Про таке в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Як військові коментують ситуацію на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини?
За словами Трегубова, ворожий тиск в напрямку Дніпропетровської області наразі досить серйозний. Росіяни намагаються постійно завдавати ударів по українських військових.
Водночас Сили оборони роблять усе, щоб прориву противника на цьому напрямку не сталося.
Станом на зараз, росіяни там стримуються, хоча це стримування забирає велику кількість сил та ресурсу,
– зауважив Віктор Трегубов.
Дивіться карту фронту на межі Дніпропетровської та Донецької областей / DeepState
До того ж в ОСУВ "Дніпро" підкреслили, що продовжують відстежувати певні маневри, ротації та підсилення російських підрозділів у цьому й інших регіонах, однак таку інформацію поки що не розголошують.
Зауважте! За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, українські сили просуваються на Добропільському напрямку. Так, 22 вересня стало відомо, що Сили оборони повернули контроль над 7 населеними пунктами та очистили ще 9 від ворожих ДРГ.
Яка ситуація на фронті?
Щодня російські війська атакують Оріхівський напрямок, прагнучи дістатися до околиць Приморського та захопити Кам'янське й Плавні. Українські оборонці активно чинять опір, знищуючи ворожі групи, які намагаються прорватися до цих населених пунктів.
Після невдалих наступів у весняно-літній період російські війська проводять перегрупування, щоб підготуватися до нових спроб просування. Попри значні втрати, противник має змогу поповнювати ресурси, що дозволяє йому продовжувати бойові дії.
Російські підрозділи намагаються проникнути до Куп'янська та Покровська, застосовуючи тактику малих диверсійно-розвідувальних груп, які маскуються під цивільних або вдягаються у форму ЗСУ.
На Добропільському напрямку українські військові поступово відтісняють російські сили, завдаючи їм суттєвих втрат. В цьому регіоні впродовж минулої доби українські бійці змогли ліквідувати 43 російських військових і знищити 11 одиниць техніки.