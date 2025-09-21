Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Що зараз відбувається на Дніпропетровщині?

У Віктора Трегубова запитали, що означає так звана "сіра зона" на території Дніпропетровської області.

Тут є нюанси, які б я не хотів коментувати, але якщо в цілому, то сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти безпосередньо на українську територію,

– пояснив військовий.

За його словами, проблема для ворога полягає в тому, що Дніпропетровська область є доволі відкритою, тому просуватися там росіянам складніше, ніж у районах із більшою кількістю лісосмуг.

Речник ОСУВ "Дніпро" зауважив, що користуватися перевагами цієї ситуації росіянам залишилося недовго, адже скоро листя з дерев опаде.

В цілому в Дніпропетровській області атаки досить такі часті, атаки здебільшого відбуваються через кордон Донецької області, але є й спроби закріплення різної успішності. Інша справа наскільки на довго будуть ці спроби закріплення, але тут ми не будемо нічого оповідати й анонсувати. Подивимося, як воно саме буде,

– підсумував Віктор Трегубов.

