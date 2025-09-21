Ідеться про Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

Дивіться також Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії

Де росіяни мають успіхи?

Пізно ввечері, орієнтовно о 23:54, у суботу, 20 вересня, аналітики DeepState оновили мапу та оприлюднили актуальну інформацію стосовно ситуації на фронті. На жаль, росіяни мали успіхи на відразу кількох напрямках.

Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки,
– ідеться у повідомленні.

Окупанти мали успіхи у Березовому: дивіться на карті

Ворог просунувся в Новоекономічному: дивіться на карті

Противник атакує біля Новоіванівки: дивіться на карті

Росіяни активізувалися біля Романівки: дивіться на карті

Що відомо про ситуацію на фронті?

  • За даними Генштабу, протягом минулої доби 20 вересня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найбільшу активність зафіксували на Новопавлівському, Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.

  • Згідно з денним оновленням аналітиків 20 вересня, окупаційні війська мали просування біля 3 населених пунктів. Тоді ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки.

  • За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на півдні нашої країни воює потужне угрупування окупантів "Днєпр". Також там діє частина російського угрупування "Схід", яке добре озброєне.

  • Військовий оглядач Денис Попович у коментарі 24 Каналу розповів, що Сили оборони продовжують контрнаступати біля Покровська. Вони створили 3 кільця оточення російських військ на Добропільському виступі.