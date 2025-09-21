Ідеться про Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.
Де росіяни мають успіхи?
Пізно ввечері, орієнтовно о 23:54, у суботу, 20 вересня, аналітики DeepState оновили мапу та оприлюднили актуальну інформацію стосовно ситуації на фронті. На жаль, росіяни мали успіхи на відразу кількох напрямках.
Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки,
– ідеться у повідомленні.
Що відомо про ситуацію на фронті?
За даними Генштабу, протягом минулої доби 20 вересня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найбільшу активність зафіксували на Новопавлівському, Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.
Згідно з денним оновленням аналітиків 20 вересня, окупаційні війська мали просування біля 3 населених пунктів. Тоді ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки.
За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на півдні нашої країни воює потужне угрупування окупантів "Днєпр". Також там діє частина російського угрупування "Схід", яке добре озброєне.
Військовий оглядач Денис Попович у коментарі 24 Каналу розповів, що Сили оборони продовжують контрнаступати біля Покровська. Вони створили 3 кільця оточення російських військ на Добропільському виступі.