Ідеться про Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

Де росіяни мають успіхи?

Пізно ввечері, орієнтовно о 23:54, у суботу, 20 вересня, аналітики DeepState оновили мапу та оприлюднили актуальну інформацію стосовно ситуації на фронті. На жаль, росіяни мали успіхи на відразу кількох напрямках.

Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію на фронті?