Речь идет о Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

Смотрите также Потери превышают пополнение: в ЦПД рассказали о проблемах с мобилизацией в России

Где россияне имеют успехи?

Поздно вечером, ориентировочно в 23:54, в субботу, 20 сентября, аналитики DeepState обновили карту и обнародовали актуальную информацию о ситуации на фронте. К сожалению, россияне имели успехи на сразу нескольких направлениях.

Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки,

– говорится в сообщении.

Оккупанты имели успехи в Березовом: смотрите на карте

Враг продвинулся в Новоэкономическом: смотрите на карте

Противник атакует возле Новоивановки: смотрите на карте

Россияне активизировались возле Романовки: смотрите на карте

Что известно о ситуации на фронте?