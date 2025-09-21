Речь идет о Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

Где россияне имеют успехи?

Поздно вечером, ориентировочно в 23:54, в субботу, 20 сентября, аналитики DeepState обновили карту и обнародовали актуальную информацию о ситуации на фронте. К сожалению, россияне имели успехи на сразу нескольких направлениях.

Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки,
– говорится в сообщении.

Что известно о ситуации на фронте?

  • По данным Генштаба, за прошедшие сутки 20 сентября на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность зафиксировали на Новопавловском, Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.

  • Согласно дневному обновлению аналитиков 20 сентября, оккупационные войска имели продвижение возле 3 населенных пунктов. Тогда враг продвинулся вблизи Катериновки, Новониколаевки и Новоивановки.

  • По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, на юге нашей страны воюет мощная группировка оккупантов "Днепр". Также там действует часть российской группировки "Восток", которая хорошо вооружена.

  • Военный обозреватель Денис Попович в комментарии 24 Канала рассказал, что Силы обороны продолжают контрнаступать возле Покровска. Они создали 3 кольца окружения российских войск на Добропольском выступлении.