Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Росіяни прориваються на Запоріжжі та у районі Лимана: огляд фронту від ISW
Де просунулися росіяни?
Вдень 20 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки,
– ідеться в повідомленні.
Окупанти просунулися біля Катеринівки: дивіться на карті
Росіяни просунулися поблизу Новомиколаївки: дивіться на карті
Ворожа армія просунулася біля Новоіванівки: дивіться на карті
Дивіться також Відновлено контроль над 7 населеними пунктами: Сирський розповів про контрнаступ на Донеччині
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Росіяни завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню.
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора.
Ворожі сили Росії планують ще 2 наступальні місії – основними напрямками для них стануть Покровськ і Слов'янськ. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Роман Світан.