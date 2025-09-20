Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Що Волошин каже про наступ Росії?

За словами речника Сил оборони Півдня, угрупуванням "Днєпр" керує російський командувач повітряно-десантних військ генерал Теплінський.

Нещодавно він перекинув до себе, на Південь, декілька підрозділів повітряно-десантних військ,

– каже Волошин.

Він зауважив, що ці підрозділи призначені не для оборони, а для ведення штурмових дій.

Крім цього, за словами речника, на Півдні діє частина російського угрупування "Схід". В основному це мотострілецькі підрозділи, проте вони добре озброєні бойовою технікою та артилерією.

"Ситуація не Півдні не проста", – підкреслив Волошин. За його словами, ворог готує малі штурмові групи піхоти для наступу.

Що відомо про ситуацію на передовій?