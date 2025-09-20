Військо Кремля також втрачає і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 20 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:


Втрати ворога на 20 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Вночі 18 вересня підрозділи ССО вдарили по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області.
  • Внаслідок цього удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
  • Загалом, відповідно до зведення Генштабу ЗСУ 19 вересня, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.
  • Також ЗСУ знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.