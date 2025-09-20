Войско Кремля также теряет и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Восстановлен контроль над 7 населенными пунктами: Сырский рассказал о контрнаступлении в Донецкой области

Какие потери врага по состоянию на 20 сентября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:


Потери врага на 20 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Ночью 18 сентября подразделения ССО ударили по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Курской области.
  • В результате этого удара была поражена база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.
  • В общем, согласно сводке Генштаба ВСУ 19 сентября, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.
  • Также ВСУ обезвредили боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 211 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 44 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.