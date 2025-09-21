Об этом заявил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
Что сейчас происходит на Днепропетровщине?
У Виктора Трегубова спросили, что означает так называемая "серая зона" на территории Днепропетровской области.
Здесь есть нюансы, которые бы я не хотел комментировать, но если в целом, то серая зона представляет собой местность относительно открытую через которую россияне пытаются каждый день пролезть непосредственно на украинскую территорию,
– объяснил военный.
По его словам, проблема для врага заключается в том, что Днепропетровская область является довольно открытой, поэтому продвигаться там россиянам сложнее, чем в районах с большим количеством лесополос.
Представитель ОСУВ "Днепр" отметил, что пользоваться преимуществами этой ситуации россиянам осталось недолго, ведь скоро листья с деревьев опадут.
В целом в Днепропетровской области атаки достаточно такие частые, атаки в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления различной успешности. Другое дело насколько на долго будут эти попытки закрепления, но тут мы не будем ничего рассказывать и анонсировать. Посмотрим, как оно именно будет,
– подытожил Виктор Трегубов.
На фронте продолжаются бои: последние новости
Российские военные продолжают штурмы на разных участках фронта. 21 сентября стало известно, что враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки.
Военный обозреватель Денис Попович в комментарии 24 Канала рассказал, что Силы обороны продолжают контрнаступать возле Покровска. Они создали 3 кольца окружения российских войск на Добропольском выступлении.
В течение суток 20 сентября на фронте в Украине произошло 151 боевое столкновение, больше всего у Покровска – там зафиксировали 52 атаки.