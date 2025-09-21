Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где происходили атаки россиян?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении отбили 7 атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали в сторону Мирного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголовое и в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении произошло 6 атак врага в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении было 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

На Торецком направлении оккупационные войска 15 раз атаковали в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лисовка, Зверево, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 22 попытки врага прорвать оборону возле населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филиал, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении противник 6 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

На Ореховском направлении была одна атака противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какова ситуация на фронте?