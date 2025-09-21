Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де відбувалися атаки росіян?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбили 7 атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

Яка обстановка на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбулося 6 атак ворога у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку було 3 боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку окупаційні війська 15 разів атакували у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

Бої на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 22 спроби ворога прорвати оборону біля населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник 6 разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку була одна атака противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Яка ситуація на фронті?