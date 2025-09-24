Про ситуацію на різних напрямках фронту повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на 24 вересня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаударів, застосувавши при цьому 18 КАБів, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати позиції українських захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять ворожих атак. Українські оборонці відбивали штурми в районах Куп'янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурми агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки та Філії.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих атак поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Останні зміни на фронті