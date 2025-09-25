Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб.

Яка ситуація на фронті на 25 вересня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ЗСУ відбили 6 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 2 рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку вчора було 6 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Росіяни намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили 7 спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

Цікаво! У ЗСУ повідомили, що в напрямку Добропілля значні сили ворога нараз відрізані від основних сил. Багато росіян здаються у полон просто від безвиході, адже не їли по 10 днів. Про це 24 Каналу розповів "Хром" – начальник розвідки Першого окремого штурмового полку імені Героя України "Да Вінчі".

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку бійці ЗСУ відбили 4 спроби просунутись вперед в районі Ольгівського.

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 3 марні спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи Сил оборони на ранок 25 вересня