Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, і російські військові просунулися на 3 напрямках, а ЗСУ – на 4, передає 24 Канал.

Де Росія мала успіхи на полі бою?

Окупанти нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолоковані кадри за 23 вересня свідчать про те, що ворог пройшов вперед вздовж Південної залізниці в північно-західній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова).

Також знімки за 23 вересня показують, що росіяни просунулися в напрямку Сіверська. Вони населений пункт Переїзне (на південь від Сіверська).

Ворог мав успіх і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Загарбники просунулися на південь Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки). Інші геолоковані кадри показують, що росіяни зайшли до центральної частини Неліпівки (також південний схід від Костянтинівки).

Зверніть увагу! Головний сержант української бригади, що діє в цьому районі, повідомив, що Росія стягує морську піхоту та інші елітні війська до Костянтинівки для підготовки наступальних операцій з метою оточення української фортифікаційної лінії. Також він зазначив, що росіяни намагаються перерізати українські логістичні маршрути (GLOCs), обстрілюючи Костянтинівку артилерією, дронами та керованими авіабомбами.

Де просунулися ЗСУ?

ЗСУ мали успіх на Харківщині у районі Борової. Знімки за 22 вересня показують удари російських сил по українських позиціях на захід від Нововодяного (південний схід від Борової), що свідчить про нещодавнє повернення ЗСУ контролю над полями на захід від цього населеного пункту.

Геолоковані кадри від 23 вересня показують, що українські сили просунулися в південну частину Новоторецького та Бойківки (обидва населені пункти – на південний схід від Добропілля)

Довідка: Головний сержант української бригади на Костянтинівському напрямку повідомив, що українські війська відрізали російське забезпечення у виступі під Добропіллям.

Знімки за 22 вересня, підтверджують, що ЗСУ просунулися на північ Новомиколаївки (на північний схід від Новопавлівки).

Українські захисники просунулися на Запоріжжі. Кадри за 22 вересня свідчать, що вони звільнили територію на південь від Степногірська – до Дитячої музичної школи Степногірська (захід Оріхова).

Яка загальна ситуація на фронті?