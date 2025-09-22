Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський в коментарі 24 Каналу.

Читайте також Росіяни штурмують і хочуть прорвати оборонні рубежі ЗСУ, тривають бої: карта фронту 22 вересня

Чи захопили російські війська Калинівське?

Олексій Бєльський пояснив, що на Новопавлівському напрямку противник в середньому проводить від 20 до 30 штурмових дій на день. У понеділок, 22 вересня, росіяни здійснили 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

Основними завданнями загарбників на час проведення осінньо-зимової кампанії є повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також міста Куп'янськ та частини Харківської області. Дніпропетровський напрямок лишається для противника другорядним, але важливим,

– додав речник ОСУВ "Дніпро".

За словами військового, на Дніпропетровщині ворог переслідує кілька цілей:

не допустити перекидання частини українських військовослужбовців і техніки з цього напрямку для підсилення інших – до прикладу, в Донецькій області;



поступово реалізувати основну мету Путіна – захоплення всієї України;



прикриваючись "звільненням" частини області та "захистом" російськомовних, за потреби для Путіна, включити Дніпропетровську область до складу Росії.

Олексій Бєльський також зазначив, що на північному сході Дніпропетровщини противник уже тривалий час намагається захопити Новопавлівку. Однак наразі росіяни не можуть наблизитися до околиць села, адже Сили оборони блокують усі спроби окупантів.

За його словами, ворог здійснював з території Донецької області неодноразові спроби просування і на схід Дніпропетровщини. Там росіяни застосовують тактику інфільтрації – вони відправляють малі групи по 1 – 2 особи у захисному камуфляжі, яким вдається проникати вглиб української оборони для виконання визначених завдань.

Чимало таких груп інфільтруються у напрямках населених пунктів у глибині Сил оборони з метою запису на їх території пропагандистських відео. Від 2 до 5 військовослужбовців проникають на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгортають "трикольорову ганчірку", знімають це на відео, яке одразу розміщують пропагандистські ресурси, а міністерство оборони Росії звітує про чергову перемогу,

– розповів Бєльський.

Речник наголосив, що так росіяни "звільнили" близько десяти населених пунктів на Дніпропетровщині. Зокрема 22 вересня окупаційне угруповання "Восток" повідомило про "звільнення" села Калинівське поблизу Новомиколаївки.

Насправді ж Сили оборони реагують надзвичайно швидко: такі групи майже одразу знищуються ударами дронів, артилерії або штурмовими підрозділами, а "звільнені" окупантами населені пункти залишаються під контролем України.

На фронті тривають напружені бої: останні новини