Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, и российские военные продвинулись на 3 направлениях, а ВСУ – на 4, передает 24 Канал.
Где Россия имела успехи на поле боя?
Оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолоцированные кадры за 23 сентября свидетельствуют о том, что враг прошел вперед вдоль Южной железной дороги в северо-западной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).
Также снимки за 23 сентября показывают, что россияне продвинулись в направлении Северска. Они населенный пункт Переездное (к югу от Северска).
Враг имел успех и в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Захватчики продвинулись на юг Плещеевки (на юго-восток от Константиновки). Другие геолоцированные кадры показывают, что русские зашли в центральную часть Нелиповки (также юго-восток от Константиновки).
Обратите внимание! Главный сержант украинской бригады, действующей в этом районе, сообщил, что Россия стягивает морскую пехоту и другие элитные войска в Константиновку для подготовки наступательных операций с целью окружения украинской фортификационной линии. Также он отметил, что россияне пытаются перерезать украинские логистические маршруты (GLOCs), обстреливая Константиновку артиллерией, дронами и управляемыми авиабомбами.
Где продвинулись ВСУ?
ВСУ имели успех на Харьковщине в районе Боровой. Снимки за 22 сентября показывают удары российских сил по украинским позициям к западу от Нововодяного (юго-восток от Боровой), что свидетельствует о недавнем возвращении ВСУ контроля над полями к западу от этого населенного пункта.
Геолоцированные кадры от 23 сентября показывают, чточто украинские силы продвинулись в южную часть Новоторецкого и Бойковки (оба населенных пункта – к юго-востоку от Доброполья)
Справка: Главный сержант украинской бригады на Константиновском направлении сообщил, что украинские войска отрезали российское обеспечение в выступлении под Добропольем.
Снимки за 22 сентября, подтверждают, что ВСУ продвинулись на север Новониколаевки (к северо-востоку от Новопавловки).
Украинские защитники продвинулись на Запорожье. Кадры за 22 сентября свидетельствуют, что они освободили территорию на юг от Степногорска – до Детской музыкальной школы Степногорска (запад Орехова).
Какова общая ситуация на фронте?
- Сержант одной из украинских бригад, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска пытаются перерезать трассу Е-40 Изюм–Славянск, чтобы усложнить украинскую логистику в Донецкой области.
- Он также отметил, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы продвинуться к рекам Оскол и Северский Донец, постоянно пытаются обойти украинские позиции и проникнуть в прифронтовой тыл. По его словам, Россия постоянно перебрасывает подкрепления на Лиманское направление с других менее приоритетных участков фронта.
- Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что оккупанты активно применяют тактику проникновения в ближний тыл ВСУ, пользуясь плохими погодными условиями для избежания обнаружения дронами. Также он отметил, что Россия снова начала использовать бронетехнику, поскольку мотоциклы и квадроциклы застревают в грязи.
- Россияне заявили о захвате села Калиновское на Днепропетровщине, но ВСУ опровергли эту информацию. Враг пытается проникать вглубь украинской обороны небольшими группами, чтобы снимать пропагандистские видео, но эти группы быстро уничтожаются украинскими силами.