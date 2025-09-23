Для оккупантов важно как можно быстрее продвигаться, пока не наступила зимняя пора. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук разъяснил 24 Каналу, почему россияне так спешат и чего хотят достичь на поле боя.

Куда россияне направили основные силы на фронте?

Российская армия продолжает изо всех сил давить на фронте. Оккупанты серьезно спешат, пытаясь успеть выполнить важную задачу до наступления холодов.

Их задача максимум до ноября зайти в большинство населенных пунктов, чтобы мы их не вылавливали дронами. Потому что сейчас пехоты у нас не много, отлавливаем врага мы с помощью FPV-дронов и других летательных аппаратов, это тяжелая работа,

– отметил Андрей Ткачук.

В целом около трети военного контингента России сконцентрирована на Донбассе, говорится о 250 тысячах оккупантов. Россияне уже подтянули резервы к Покровскому, Запорожскому, Сумскому и Купянскому направлениям.

Фактически они стянули все имеющиеся резервы и будут пытаться проводить дальнейшие операции в направлении Покровска, Купянска, Северска и Лимана.

Чем обернулась летняя наступательная кампания врага?

Между тем российские пропагандисты жалуются, что продвижений на фронте нет. Хотя высшее военное руководство России и утверждает, что все до сих пор идет по плану, и на самом деле все планы давно провалились.

Это абсолютная правда. На Сумщине врагу не удалось абсолютно ничего. Они понесли огромные потери. Ситуация там стабильная, в частности хорошие результаты есть у Алексеевки, где вчера (22 сентября – 24 Канал) установили наш флаг. В общем врага удалось отбросить и наделать ему проблем,

– отметил военный.

Россияне хотели создать на Сумщине буферную зону, подойти как можно ближе к Сумам, но эти задачи были провалены. Единственное, что выполнила Сумская операция – оттянула украинские силы, чтобы на определенных направлениях продвинуться на Донбассе.

"Однако нельзя сказать, что россиянам совсем ничего не удается. К сожалению, есть у них продвижение в Купянске, там у нас очень сложная ситуация, и на Северско-Лиманском направлении. Там ситуации сверхсложные, враг накапливает резервы. В общем у Покровска собран огромный контингент, уже не 110 тысяч, а 120 с резервами, которые они подтянули", – отметил Ткачук.

В то же время у оккупантов была задача – захватить Покровск до осени. Этого россиянам также не удалось достичь.

