Ирландский журналист Кейлин Робертсон после вторжения в 2022 году переехал в Украину, где освещает ужасы войны, которую начала Россия. Накануне он побывал в Херсоне, который оккупанты пытаются сделать непригодным для жизни.

Россияне засыпают город авиабомбами и охотятся дронами на гражданских, в частности на фермеров. Некоторые из них даже вынуждены носить детекторы дронов и дробовики, чтобы защититься от россиян. Больше деталей о том, как живет несокрушимый Херсон под постоянным террором России, Кейлин Робертсон рассказал в интервью 24 Каналу.

Фермеры на Херсонщине вынуждены носить дробовики

Вы только что прибыли из Херсона, и я видела много страшных кадров, которые вы публиковали в социальных сетях, – то, какая сейчас там реальность. Могли бы вы описать, что именно там происходит? Как изменился город?

Город очень изменился за эти годы. Я впервые был там после освобождения. Тогда угроза была в том, что россияне отошли за реку и обстреливали город из артиллерии и ракетами. Но гражданские прятались с северной стороны зданий хотя бы для какой-то защиты. А потом начался второй ужас – дроны, которые буквально заполнили все небо. Они видят все. Сотни раз в день дроны преследуют гражданских, авто, скорую, автобусы. Я снял множество фильмов об этом.

Теперь они начали убивать фермеров. Есть один невероятный, очень знаковый фермер Александр (Гордиенко, – 24 Канал). Его сфотографировали с дробовиком и детектором дронов, когда он работал на своей земле, обрабатывая почву. Он стал вирусным в соцсетях, настоящий герой Херсона. Россияне намеренно, целенаправленно убили его дроном несколько недель назад.

Я хотел взять у него интервью и узнал об этом уже во время полета в Ирландию. Я вернулся поговорить с фермерами, потому что советские войска во время Голодомора делали то же – репрессии против еды и тех, кто кормит нацию. Все фермеры, с которыми я говорил возле села Боровое, что к востоку от Херсона, вынуждены носить дробовики и детекторы дронов.

Россияне понимают, что не могут больше захватить Херсон, не могут перейти на северный берег реки. Поэтому их цель – деморализовать всех, заставить население голодать. Херсон – это невероятная трагедия, город славится клубникой, арбузами, продуктами. Люди писали мне, что когда-то были в Украине, проезжали через Херсон и не забудут тот вкус. А Россия пытается это уничтожить.

Когда мы думаем о Херсоне, мы вспоминаем дроны, обстрелы, но большая картина – это атака на саму землю, на продукцию, которая из нее вырастает. Россия везде приносит облако зла и тьмы, голод и деморализацию. Я снял фильм, в котором фермеры рассказывают об опасностях, которые им угрожают, и об Александре, который вдохновлял их не сдаваться.

У них был выбор, они могли поехать в Николаев, Львов, но решили остаться. Они сказали: "Это наша земля. Мы – херсонцы, мы никогда не уедем". Они пережили годы ужасов, мины, оставленные россиянами. Их только что удалось извлечь из земли, а теперь им приходится смотреть в небо и бояться дронов. Это одни из самых смелых людей, которых я встречал. Их работа – выращивать жизнь тогда, как Россия сеет зло.

"Дрон гудел прямо над головой": о поездке в Херсон

Херсон – город на Юге Украины, был оккупирован россиянами в 2022 году в течение восьми месяцев. Затем его освободили ВСУ. Левобережная часть Херсонщины до сих пор находится под российской оккупацией, именно поэтому враг ежедневно успешно атакует эти территории. Вы опубликовали в Instagram видео, когда над вашей головой пролетал дрон. Какие правила поведения для гражданских в таких случаях?

Да, я выложил в Stories. Это будет частью документального фильма. Надо смотреть вниз на землю, потому что россияне сбрасывают мины, и вверх на небо, потому что там дроны. В кафе, ресторанах висят плакаты "Слушай, беги, прячься", о том, как действовать, как реагировать, забегать внутрь. В общем это жизнь в постоянной тревоге, особенно, если у вас есть дети; если вы в машине.

Я сидел на улице, давал интервью в центре города и прямо над нами пролетел дрон, все смотрели в небо, были напряжены. Он гудел прямо над головой. Россияне хотят терроризировать город, держать всех в состоянии паники. Гражданские временно переместились на Север. Я жил в самом центре, возле реки. Россияне используют дроны с оптоволоконным управлением, которые летают на 20 – 30 километров.

Теперь новая тактика – заставить город голодать. Трасса из Николаева в Херсон – главная дорога – вся была заполнена горящими машинами, еще несколько недель назад, потому что ее начали целенаправленно обстреливать. Будь вы бабушка, которая едет к родственникам, или водитель, который везет арбузы – обстреливают всех. Я поехал туда на поезде, это был единственный способ добраться.

Они пытаются изолировать город, заставить его голодать, а потом ежедневно бомбить. Честно говоря, нет другого такого места на планете. Это другое, чем Донбасс. Там поля с военными. Здесь узкая река и враг в нескольких метрах. Из-за этой близости россияне творят хаос.

Когда я был там последней ночью, на центр города сбросили 15 авиабомб. К счастью, количество жертв было не слишком большим, но я жил буквально рядом с площадью Свободы. Все здание постоянно содрогалось, и именно с этим людям приходится жить каждый день.

Как я уже отмечал, чем ближе вы к россиянам, тем больше темноты и зла, паранойи и тревоги. Но гражданские ходят по городу, глядя в небо, и отказываются покидать свои дома. В Херсоне есть особый дух, действительно невероятный, это очень вдохновляет. Они могли бы поехать в Николаев, но остаются, потому что это их дом.

Учитывая то, что эти дроны оснащены камерами, россияне точно знают, что их целями чаще всего являются не военные, а гражданские.

Это же центр города. Это площадь Свободы, над которой летали дроны, улицы с деревьями, кафе, осталось несколько ресторанов. Это все, что еще функционирует в центре. Если захотеть, военные объекты можно найти на окраинах, артиллерию или подобное. В самом городе – гражданское население, по которому они наносят удары, потому что российская ментальность – деморализация.

Это даже не военная цель. Это попытка сломать людей, их дух, заставить жить в темноте, выбив все окна, уничтожив школы и больницы, сделав жизнь невозможной, чтобы люди сдались и подчинились России. Но Путин, похоже, не понимает, что когда ты ежедневно атакуешь и бомбишь население, которое верит в демократию, а именно так живут украинцы, это только укрепляет их решимость защищать свою землю. Это делает их еще более упрямыми в противостоянии России. Это имеет противоположный эффект, и Путин до сих пор этого не осознает.

Россияне сознательно создают условия, чтобы жизнь в Херсоне стала невыносимой для его жителей?

Они хотят сделать его непригодным для жизни, чтобы его не стоило защищать, чтобы город опустел, чтобы там никто не мог жить, чтобы люди сдались. Но, согласно моему опыту в Украине, этого не происходит. Люди каждый день становятся еще более решительными, чтобы продолжать жить. Люди подметают листья в бронежилетах, потому что их сопротивление – это даже держать улицы чистыми, пока россияне разрушают город, и выходить наружу, чтобы почувствовать жизнь. Это – маленький акт сопротивления в Херсоне.

Там до сих пор проводят мероприятия под землей, так люди бросают вызов России. Люди, с которыми я говорил, рисковали собой, даже выходя на камеру и говоря: "Я ненавижу Россию. Мы хотим быть украинцами. Мы никогда не захотим быть частью зла". Именно так был убит Александр. Они рисковали жизнью, чтобы сказать это на камеру. Я часто езжу туда, чтобы больше людей увидели сопротивление и поняли, что происходит.

Почему в Европе до сих пор сочувствуют россиянам?

"Охота в Херсоне" – именно так называется ваш документальный фильм. Вы недавно были в Дублине, где получили награду. Я пересмотрела фильм дважды. Он одновременно очень грустный и очень легкий для просмотра. Возможно, из-за всей композиции, сюжета, динамики. Как вы себя чувствуете после этого? Я видела, что многие россияне атаковали вас после выхода фильма.

Да. Russia Today постоянно транслирует мои материалы. Российские пропагандисты, когда слышат правду о действиях россиян, теряют рассудок. Вместо того, чтобы прекратить войну и вторжение, они заставляют замолчать тех, кто говорит правду. Именно поэтому они преследовали меня, когда я был в Курске.

Но меня больше всего расстраивает Ирландия, потому что Украина – единственное государство, что действительно понимает российскую угрозу. Она понимает, что такое Россия, и имеет полное геополитическое осознание ситуации. Эта страна находится под невыносимыми атаками с 2014 года, с момента оккупации.

Каждый раз, когда я приезжаю в Ирландию и выступаю на радио, ведущий говорит: "А как насчет людей за 20 километров от вас, по ту сторону фронта? Вам их не жалко?" Я отвечаю: "Вы думаете, когда я смотрел на дрон, который вот-вот должен был сбросить гранату на меня и моих коллег в Херсоне, я размышлял о том, что думает оператор на той стороне? Может, он мечтает о семье? Нет. Он – убийца".

Но именно так мыслит много людей и, к сожалению, большая часть населения за пределами Украины. Их логика такова – а как насчет россиян, им тоже "тяжело". Именно поэтому я считаю чрезвычайно важным ездить на Восток и Юг Украины и показывать, с чем люди сталкиваются ежедневно, а это настоящий терроризм, и то, как они борются.

Когда 7 июля в Лондоне взорвались автобусы в метро, мы назвали терроризмом обстрел гражданских. Тогда запустили кампанию "Увидел – сообщи". В Херсоне гражданских ежедневно обстреливают в террористическом стиле, но в других странах мы не называем это терроризмом, мы до сих пор думаем, что есть две стороны. Именно это является самым большим разочарованием.

Помню, как сидел в студии и думал, как можно задавать такой вопрос, но существует нарратив о двух сторонах. Российская пропаганда до сих пор работает. NBC News показал Сергея Лаврова, и он сказал: "Мы не обстреливаем гражданских на Донбассе, потому что это Россия". Мы позволяем этому загрязнять эфир, поэтому задают вопросы о другой стороне.

Я видела ваш документальный фильм, вы показывали Нарву. Он рассказывает о масштабных военных тренировках, которые проходили в Эстонии. Люди в Нарве абсолютно разные. Некоторые говорят, что лучше умрут, чем попадут в российский плен, оккупацию. А другим безразлично, говорят, что не против. Не считаете ли вы, что такая позиция может в конце концов сыграть с эстонцами опасную шутку, которая будет иметь серьезные последствия?

Я показал российских симпатиков в Нарве. Во-первых, потому что это правда, и я хотел показать как можно больше реальности. Во-вторых, тактика России – засорять страны дезинформацией и наполнять их русскими, заселять университеты и нормализовать отношения с Россией.

Это один из методов – размещать русских в регионе, а потом говорить, что он русский. Именно это произошло в Нарве, поэтому 90% населения там говорит на русском. Но большинство эстонцев (это небольшое государство, всего один миллион человек) абсолютно невероятно настроены против России, потому что каждый из них пострадал от советской оккупации. У каждого есть бабушка, отец или родственник, который знал кого-то, кого депортировали в концентрационный лагерь, кого сослали в Сибирь.

Страна была разорвана. Историю переписывали. Язык подавляли. В школах вводили обязательно русский. Они проводили тот самый этнический и культурный геноцид, который пытались осуществить в Украине во время советской оккупации. Поэтому большинство людей предпочли бы умереть, чем иметь что-то общее с Россией.

Именно поэтому страна сейчас готовится. Я показал "Лигу обороны Эстонии" – это добровольческое объединение. Это гражданские, которые бесплатно каждые выходные тренируются, чтобы защищаться, чтобы не иметь ничего общего с Россией. Я считаю, что это очень похоже на украинцев, в том же духе. Потому что оба народа пережили одинаковый ужас советской оккупации. Эстонцы дают мне много надежды.

Меня поразило одно высказывание, которое часто повторяют эстонцы о том, что единственная природная катастрофа, хуже всех остальных – это быть захваченными Россией. Они говорят, что не имеют никаких природных катастроф, кроме соседнего государства – России.

Одна женщина сказала: "У нас нет землетрясений в Эстонии, нет цунами. Но одна природная катастрофа – это иметь Россию соседом". Это настоящая катастрофа.

Говоря о гражданских, которые проходили тренировки, после одного из наших последних видео в Instagram многие люди спорили. Некоторые из Эстонии говорили, что Россия не нападет. А потом вы показали не профессиональных военных, а простых фермеров, учителей и айтишников, которые добровольно отправлялись на передовую, участвовать в серьезных тренировках, потому что угроза витает в воздухе. Меня удивляет, что люди говорят, будто это неправда, когда обычные граждане уже готовятся. Это что-то значит.

Они это чувствуют. Они знают, на что способна Россия. Те, кто говорит, что Россия не захватит Эстонию, ранее говорили, что она не вторгнется в Украину. Это абсурд. Джордж Галлоуэй (британский политический активист, известный поддержкой режима Путина, – 24 канал) ему подобные – они не знают, как это иметь Россию соседом, что это за реальность. Поэтому эстонцы готовятся. Если Россия будет иметь возможность, она это сделает (нападет на Эстонию, – 24 Канал).

Кто должен бороться против российской пропаганды?

Я долго думала о российской пропаганде. Они тратят десятки миллионов долларов, а также десятилетия, чтобы распространять ее по всему миру. Не кажется ли вам, что Украина тратит недостаточно средств и ресурсов, чтобы противодействовать этой пропаганде?

Это невозможно. Россия экспортирует только терроризм и ложь. Я всегда говорил это. Они лучшие в мире в этом. И это не миллионы, это миллиарды, которые они вкладывают. Противодействовать практически невозможно. Украина не должна создавать пропаганду, потому что не врет и не скрывает правду. Людям достаточно приехать сюда и увидеть все собственными глазами, и многие так делают.

Именно поэтому многие американцы поддерживают Украину. Но борьба с пропагандой – это не задача Украины. Задача правительств Великобритании и США – запретить россиянам распространять дезинформацию через телевизоры. Это легко сделать. Два года назад "Тенет медиа" передала 11 миллионов долларов гендиректору организации, распространявшей российские нарративы через правые медиа. Правительство это обнаружило и закрыло.

Мы можем закрывать эти сети. Вопрос в том, воспринимается ли российская угроза серьезно и выделяются ли ресурсы на ее нейтрализацию. Если бы я возглавлял правительство Британии, то направил бы все ресурсы МИ-5 (служба безопасности, – 24 Канал) на борьбу с этим.

Бывший лидер британской партии Reform под следствием за получение денег и распространение пропаганды от Кремля. Это сегодняшняя реальность. Партия Reform сейчас является одной из самых популярных в стране, она уже обогнала Консервативную партию. Найджел Фарадж имел интересные связи с Россией. Ключевого политика партии разоблачили на получении денег из Кремля, что является незаконным и должно наказываться заключением.

Если Британия серьезно воспринимает российскую угрозу, это можно остановить. Лебедевы приобрели Evening Standard (британская газета, – 24 Канал), что свидетельствует о разрешении России покупать газеты и политиков. Мы даем им титулы в Палате лордов, позволяем отравлять политику и медиа, как будто Россия – это нормальная страна. Пока это продолжается, пропаганда будет распространяться.

Но ее можно остановить за одну ночь. Правительство должно осознать – это вражеское государство, которое до сих пор воюет против нас. Россияне отравили людей на британской земле в Солсбери. Они запускали дроны в воздушное пространство НАТО месяц назад. Они пролетели истребителем над Эстонией две недели назад.

Они ведут войну против НАТО, а мы позволяем им покупать наши газеты, телевизионные каналы. Это безумие. И пока это не прекратится, мы будем видеть это повторение снова, потому что мы сами это позволяем. Если даешь России один дюйм, она заберет милю, а мы позволяем им отравлять нашу политику.

Недавно я прочитала очень интересную и основательную статью о том, насколько сегодня Европа является слабой и как она не способна эффективно противостоять российской агрессии. В ней отмечалось, что Европа – континент, который подарил миру демократию, ренессанс, выдающихся исследователей, идеи освобождения шотландского просвещения, промышленную революцию и отмену рабства – сегодня превращается в объект насмешек и посмешище для всего мира.

Потому что мы позволили себе стать слабыми перед угрозой, которая нависла над всеми нами. Мы те, кто открыл газопровод "Северный поток" после того, как Россия захватила Крым. Мы те, кто решил, что краткосрочная прибыль важнее демократии и свободы. Это стыдно быть частью Европы и рожденным в той стране, которая принимала в этом участие, потому что мы позволили этому произойти.

Мы частично финансировали эту войну. Значительная часть денег, которые получают российские солдаты, поступает от газа, который покупают Германия, Венгрия, страны-члены Европейского союза. Очень печально из-за этой слабости. Эти страны не осознают российскую угрозу, пока не станет поздно, пока дроны не будут летать над Германией и люди не увидят то, что украинцы видят каждый вечер.

Не думаю, что люди это осознают, пока не станет слишком поздно, пока не сработает инстинкт выживания. Они сидят и наблюдают. Именно поэтому Украина взяла инициативу в собственные руки. Именно поэтому она начала наносить удары по России, потому что она смотрит на Запад и спрашивает, что там происходит, они даже не могут решить, или в состоянии войны с Россией, какого политика продать России.

Украина начинает самостоятельно наносить удары по России, создавать собственное оружие, ракеты, потому что Запад – не настоящий союзник. Я сделал видео об этом, когда был в Лондоне, и говорил о блице, когда Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи (Ким Чен Ын, – 24 Канал) и Владимир Путин собрались на военном параде в Китае. Это как Вторая мировая война, где есть ось, но нет союзников.

Это если бы Орджоникидзе, Муссолини и Гитлер собрались на параде, а Франция и Великобритания до сих пор решали, угроза ли это. Это именно такая ситуация сейчас. Политика умиротворения может быть прощена только один раз. Мы уже делали это во Второй мировой войне. Невилл Чемберлен попытался умиротворить Гитлера. Это не сработало. Гитлер просто взял больше. На следующий день они разделили Польшу. Именно это происходит сейчас. История не простит умиротворения во второй раз.

Я считаю, что европейцы ставят собственный комфорт выше любых рисков.

Краткосрочная выгода. Это краткосрочные деньги из Кремля. В 1990-х, когда начинали говорить о первом газопроводе из России в Германию, правительство США вмешалось и заявило, что это катастрофа, что они не должны этого делать. Во-первых, США хотели продавать им (европейцам, – 24 Канал) газ с Аляски. Во-вторых, это поставит их под удар энергетической войны с Россией и влияния на другие страны. Это будет плохо для их демократии.

Американцы пытались остановить этот процесс, но европейцы выбрали краткосрочную выгоду. Они решили строить, и россияне предложили два года бесплатного газа в обмен на это. Тогда все политики заработали на этом. Некоторые из немецких лоббистов, которые продвигали это, сейчас находятся в России.

Мы выбрали краткосрочную выгоду вместо безопасности, и последствия наступили. В 2014 году, когда Эстония протестовала против Крыма, цены на нефть вдвое выросли. Это было предсказано давно. Мы видели, что это приближается, и теперь имеем результат. Именно поэтому я рад, что эти газопроводы взрывают, потому что именно они финансируют все это. Если мы сами не перекроем эти потоки, то Украина сделает это.