Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, в последнее время враг начал еще больше обстреливать Херсон. В частности они чаще атакуют КАБами.

Какая сейчас ситуация в Херсоне?

К счастью, местные жители по крайней мере имеют возможность подготовиться к атакам российских КАБов. Там удается фиксировать взлет самолетов. Поэтому мониторинговые каналы и официальные каналы местной власти сообщают об угрозе обстрела за 6-10 минут до прилета.

Никто не знает, куда именно оккупанты будут бить. Уже после прилета примерно можно понять, где они атакуют. Недавно в одну из ночей было очень много КАБов. Власти сказали, что 12. Люди насчитали от 15 – до 20. Это – ужасно,

– отметила журналистка.

В основном оккупанты бьют по жилым домам, учреждениях образования и здравоохранения. О своих целях враг открыто пишет в своих пабликах. Там придумали оправдание о так называемых "объектах двойного назначения".

Несколько месяцев они это практикуют. Атакуют карету скорой помощи, а потом рассказывают, что ее используют украинские военные. В общем в последние дни эти агрессивные обстрелы еще больше усилились. В ход пускают также FPV-дроны. Были случаи, что атаковали людей, которые себе шли. Это – страшно,

– рассказала журналистка.

Ситуация в Херсоне: кратко