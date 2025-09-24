Соответствующие элементы нашли в Херсоне. Подробнее о суббоеприпасах JU-90 рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Новое оружие против флота Путина и пугалки КНДР: что происходит с производством дронов в мире

Как нашли северокорейские боеприпасы?

Отныне для обстрелов Херсона оккупанты начали использовать кассетные боеприпасы производства КНДР, которые запускают из реактивных систем залпового огня.

В понедельник, 22 сентября, первые фото найденных в прибрежных районах не сдетонировавших элементов, показала полиция. Однако маркировка на фотографиях была зацензурирована.

Такие боеприпасы напоминают колокольчики и оснащены характерными хвостиками из ткани. Они могут взорваться даже от малейшего прикосновения,

– предупредили правоохранители.

Найденные в Херсоне боеприпасы: смотрите фото

В то же время телеграмм-канал "СПЖ "Водограй" опубликовал фото боеприпаса с маркировкой, что "снимает все вопросы относительно происхождения".

Считается, что их могут запускать с 240-мм РСЗО M-1991, также существует версия о северокорейской копии "Града" ВМ-11. Однако в Defense Express напомнили, что Россия получила из КНДР и кассетные 107-миллиметровые реактивные снаряды для Type-75.



Маркировка на найденных в Херсоне боеприпасах / Фото телеграмм-канала "СПЖ "Водограй"

Что известно о JU-90?

Сейчас специалисты условно обозначают найденный суббоеприпас – JU-90. В нем прослеживают "критически худшую" попытку скопировать американский M42 с кассетного артиллерийского боеприпаса М483 и M864.

По замыслу северокорейская разработка должна комбинировать кумулятивную боевую часть и осколочный эффект. Однако при его производстве ключевые элементы максимально упростили и удешевили.

Например, вместо обязательно медной кумулятивной воронки использована стальная, что весомо влияет на формирование кумулятивной струи и уменьшает пробитие – оно ориентировочно составляет до 3 сантиметров вместо 7 сантиметров у оригинала.

Стальной корпус не имеет насечки, необходимой для эффективного формирования обломков, а значительную долю неразорвавшихся суббоеприпасов объясняют "довольно примитивным" механизмом подрыва инерциальным ударником.

В то же время как раз это и представляет еще большую опасность для гражданского населения. Потому что неразорвавшиеся суббоеприпасы превращаются в противопехотные мины,

– пишут аналитики.

Обратите внимание! К подобным боеприпасам категорически запрещено прикасаться и перемещать их. При обнаружении такой находки необходимо сообщить соответствующие службы – звоните 102 или 101.

Оружие в войне России против Украины: последние новости