Об этом бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал в эфире 24 Канала, отметив, что его беспокоит, в частности, то, как россияне с помощью БПЛА убивают мирных людей.
Обратите внимание Меня бросили в багажник машины, – экс-мэр Херсона вспомнил, как его похитили россияне
Что для экс-мэра Херсона страшнее плена?
Миколаенко отметил, что видел фото и видео Херсона, но сейчас ему сложно представить, когда наконец приедет туда, поскольку еще находится на лечении в Киеве.
Очень трудно, даже трудно после того, что я увидел в том плену, представить, как я приду и хватит ли мне сил принять все это. Это даже страшнее, чем те пытки, которые я пережил в плену, для меня лично сейчас,
– сказал экс-мэр Херсона.
Еще от россиян Миколаенко слышал разговоры о том, что в Херсоне не осталось ни одного мирного жителя – там якобы только военные, которые переодеваются в гражданскую форму и так прячутся. Россияне таким образом оправдывают то, что нужно убивать каждого, кто передвигается по городу, потому что, как они утверждают, это Вооруженные Силы Украины.
По его словам, оккупанты четко убеждены в том, что если бы не было ВСУ – то Украина вышла бы их встречать с хлебом и солью, с какими-то пакетами цветов.
Сейчас он обеспокоен тем, что происходит в нашей стране. Ведь россияне с помощью дронов сознательно гоняются за гражданскими людьми и убивают их. По его мнению, мир должен ежедневно кричать о таких ужасных вещах.
Какие планы у Миколаенко?
Экс-мэр Херсона рассказал, что хотел бы помогать в возвращении домой наших пленных. Это является приоритетом, поскольку он понимает, как трудно тем, кто остается в плену.
Чтобы мы каждый день помнили, насколько трудно там находиться ребятам, которые сидят еще с 2022 года, прежде всего тем, кто защищал Мариуполь. Я понимаю, что их делают виновными за этот Мариуполь, что они не подчинились, не сдались, не подняли руки вверх,
– подчеркнул Миколаенко.
Если не удастся этого делать, то экс-мэр Херсона хочет вернуться в свой город и помогать его восстанавливать. Он очень желает, чтобы наступил мир и Херсон постепенно начал цвести и радоваться возвращению к нормальной жизни.
Что пережил Миколаенко в плену?
- Владимир Миколаенко пробыл в плену россиян 3,5 года. Все время он фактически находился в полной информационной изоляции, поэтому не знал ни о каких событиях в Украине. Только в 2023 году он узнал об освобождении Херсона, а о подрыве оккупантами Каховской ГЭС – в 2024 году.
- Экс-мэр Херсона рассказал, что ему пришлось находиться в трех местах лишения свободы. И всюду неизменным было избиение со стороны россиян. За все время в плену ему трижды ломали ребра. Однако самым жестким пыткам он подвергся в Херсоне, где находился 16 суток.
- В то же время Миколаенко отказался от обмена в 2022 году, чтобы вместо него домой вернулся тяжелораненый пленный. Сам он был освобожден из российского плена 24 августа 2024 года.