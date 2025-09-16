Об этом бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал в эфире 24 Канала, отметив, что его беспокоит, в частности, то, как россияне с помощью БПЛА убивают мирных людей.

Что для экс-мэра Херсона страшнее плена?

Миколаенко отметил, что видел фото и видео Херсона, но сейчас ему сложно представить, когда наконец приедет туда, поскольку еще находится на лечении в Киеве.

Очень трудно, даже трудно после того, что я увидел в том плену, представить, как я приду и хватит ли мне сил принять все это. Это даже страшнее, чем те пытки, которые я пережил в плену, для меня лично сейчас,

– сказал экс-мэр Херсона.

Еще от россиян Миколаенко слышал разговоры о том, что в Херсоне не осталось ни одного мирного жителя – там якобы только военные, которые переодеваются в гражданскую форму и так прячутся. Россияне таким образом оправдывают то, что нужно убивать каждого, кто передвигается по городу, потому что, как они утверждают, это Вооруженные Силы Украины.

По его словам, оккупанты четко убеждены в том, что если бы не было ВСУ – то Украина вышла бы их встречать с хлебом и солью, с какими-то пакетами цветов.

Сейчас он обеспокоен тем, что происходит в нашей стране. Ведь россияне с помощью дронов сознательно гоняются за гражданскими людьми и убивают их. По его мнению, мир должен ежедневно кричать о таких ужасных вещах.

Какие планы у Миколаенко?

Экс-мэр Херсона рассказал, что хотел бы помогать в возвращении домой наших пленных. Это является приоритетом, поскольку он понимает, как трудно тем, кто остается в плену.

Чтобы мы каждый день помнили, насколько трудно там находиться ребятам, которые сидят еще с 2022 года, прежде всего тем, кто защищал Мариуполь. Я понимаю, что их делают виновными за этот Мариуполь, что они не подчинились, не сдались, не подняли руки вверх,

– подчеркнул Миколаенко.

Если не удастся этого делать, то экс-мэр Херсона хочет вернуться в свой город и помогать его восстанавливать. Он очень желает, чтобы наступил мир и Херсон постепенно начал цвести и радоваться возвращению к нормальной жизни.

Что пережил Миколаенко в плену?