Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, упродовж останнього часу ворог почав ще більше обстрілювати Херсон. Зокрема вони частіше атакують керованими авіабомбами.
Яка зараз ситуація в Херсоні?
На щастя, місцеві мешканці принаймні мають змогу підготуватися до атак російських КАБів. Там вдається фіксувати злет літаків. Тому моніторингові канали та офіційні канали місцевої влади повідомляють про загрозу обстрілу за 6-10 хвилин до прильоту.
Ніхто не знає, куди саме окупанти будуть бити. Вже після прильоту приблизно можна зрозуміти, де вони атакують. Нещодавно в одну з ночей було дуже багато КАБів. Влада сказала, що 12. Люди нарахували від 15 – до 20. Це – жахливо,
– зазначила журналістка.
В основному окупанти б'ють по житлових будинках, закладах освіти та охорони здоров'я. Про свої цілі ворог відкрито пише у своїх пабліках. Там придумали байки про так звані "об'єкти подвійного призначення".
Кілька місяців вони це практикують. Атакують карету швидкої допомоги, а потім розповідають, що її використовують українські військові. Загалом останнім днями ці агресивні обстріли ще більше посилилися. В хід пускають також FPV-дрони. Були випадки, що атакували людей, які собі йшли. Це – страшно,
– розповіла журналістка.
Ситуація в Херсоні: коротко
- В ніч на 26 вересня Росія скинула близько 20 керованих авіабомб по Херсону. Атака відбулася упродовж двох годин. Потім ворог атакував місто з артилерії.
- Частину ударів спрямували на міст, який з'єднує мікрорайон Корабел з іншою частиною Херсона. Ворог хоче ізолювати цю територію.
- Ворог також обстрілює Херсон касетними боєприпасами. Нещодавно там знайшли касетні боєприпаси JU-90 з КНДР.