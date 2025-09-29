Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, упродовж останнього часу ворог почав ще більше обстрілювати Херсон. Зокрема вони частіше атакують керованими авіабомбами.

Яка зараз ситуація в Херсоні?

На щастя, місцеві мешканці принаймні мають змогу підготуватися до атак російських КАБів. Там вдається фіксувати злет літаків. Тому моніторингові канали та офіційні канали місцевої влади повідомляють про загрозу обстрілу за 6-10 хвилин до прильоту.

Ніхто не знає, куди саме окупанти будуть бити. Вже після прильоту приблизно можна зрозуміти, де вони атакують. Нещодавно в одну з ночей було дуже багато КАБів. Влада сказала, що 12. Люди нарахували від 15 – до 20. Це – жахливо,

– зазначила журналістка.

В основному окупанти б'ють по житлових будинках, закладах освіти та охорони здоров'я. Про свої цілі ворог відкрито пише у своїх пабліках. Там придумали байки про так звані "об'єкти подвійного призначення".

Кілька місяців вони це практикують. Атакують карету швидкої допомоги, а потім розповідають, що її використовують українські військові. Загалом останнім днями ці агресивні обстріли ще більше посилилися. В хід пускають також FPV-дрони. Були випадки, що атакували людей, які собі йшли. Це – страшно,

– розповіла журналістка.

Ситуація в Херсоні: коротко