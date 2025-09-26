Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що під вогнем опинився центр і житлові квартали. За її словами, це один із найжахливіших ранків за час повномасштабного вторгнення.

Масовані авіаудари по місту

Атака розпочалася близько 5:20 ранку. Російські літаки здійснювали заходи з окупованого Криму та випустили щонайменше 15 – 20 авіабомб.

Це був жахливий ранок. За дві години на Херсон скинули до 20 КАБів, а пізніше ворог ще й накрив місто артилерією. Є жертви та поранені, деталі уточнюють,

– зазначила Вірлич.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, приватний сектор і громадський транспорт. Точні дані щодо постраждалих досі уточнюють, адже удари прийшлися на різні райони.

Під прицілом район Корабел

Частина ударів була спрямована на міст, що з'єднує мікрорайон Корабел з іншою частиною Херсона. Росіяни намагаються остаточно зруйнувати цю переправу, аби ізолювати мешканців району.

У цьому мікрорайоні до вторгнення проживало понад 20 тисяч людей. Зараз там залишилось близько 200 мешканців, хоча частина навіть повертається, попри небезпеку,

– розповіла журналістка.

Через знищену інфраструктуру там майже відсутня логістика. Волонтери намагаються доставляти продукти й ліки, однак це відбувається хаотично і з великим ризиком.

Евакуація та життя під обстрілами

Мешканці Херсона змушені пристосовуватись до терору, який триває вже четвертий рік. Люди намагаються визначати більш безпечні райони, однак гарантій безпеки немає ніде.

Це класична тактика росіян. Ми між собою розуміємо, які райони більш небезпечні, але фактично обстрілюють будь-яку частину міста,

– підкреслила Вірлич.

Можливість евакуації зберігається завдяки роботі обласної військової адміністрації та волонтерів. Водночас через хаотичність обстрілів і відсутність логістики багато людей залишаються у місті, що створює надзвичайно важкі умови для цивільних.

Обстріл Херсона: що відомо