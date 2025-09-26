Український президент дав інтерв'ю виданню Axios. Він прокоментував можливість відмови від територій заради миру, передає 24 Канал.

Чи готовий Зеленський на територіальні поступки заради мирної угоди?

Більшість експертів, зокрема українських, вважають, що для Києва майже неможливо повернути втрачені території військовим шляхом. За словами Зеленського, Україна зазнаватиме людських втрат, якщо використовуватиме для повернення земель лише зброю. Політик наголосив, що територія не має значення без людей. Це війна не за шматки землі, а за Україну, її незалежність, суверенітет і громадян.

На запитання журналіста Барака Равіда, чи погодиться Зеленський на будь-які територіальні поступки, щоб укласти угоду, яка завершить війну, президент відповів, що ніколи не визнає окуповані території російськими.

Тоді журналіст уточнив, що український лідер не відповів на питання чітко. Адже йдеться не про визнання, а про згоду або незгоду прийняти втрату територій заради миру.

Тоді Зеленський допустив, що якщо буде припинення вогню, і Україна не матиме сил повернути території, вона буде готова розглянути цей варіант. У такому випадку Київ розраховуватиме на повернення територій у майбутньому дипломатичним шляхом. "Я вважаю, що це хороший компроміс для кожного", – підсумував політик.

Що відомо про розмови навколо обміну територіями?