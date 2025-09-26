Украинский президент дал интервью изданию Axios. Он прокомментировал возможность отказа от территорий ради мира, передает 24 Канал.
Готов ли Зеленский на территориальные уступки ради мирного соглашения?
Большинство экспертов, в частности украинских, считают, что для Киева почти невозможно вернуть утраченные территории военным путем. По словам Зеленского, Украина будет нести человеческие потери, если будет использовать для возвращения земель только оружие. Политик подчеркнул, что территория не имеет значения без людей. Это война не за куски земли, а за Украину, ее независимость, суверенитет и граждан.
На вопрос журналиста Барака Равида, согласится ли Зеленский на любые территориальные уступки, чтобы заключить соглашение, которое завершит войну, президент ответил, что никогда не признает оккупированные территории российскими.
Тогда журналист уточнил, что украинский лидер не ответил на вопрос четко. Ведь речь идет не о признании, а о согласии или не согласии принять потерю территорий ради мира.
Тогда Зеленский допустил, что если будет прекращение огня, и Украина не будет иметь сил вернуть территории, она будет готова рассмотреть этот вариант. В таком случае Киев будет рассчитывать на возвращение территорий в будущем дипломатическим путем. "Я считаю, что это хороший компромисс для каждого", – подытожил политик.
Что известно о разговорах вокруг обмена территориями?
- Президент США неоднократно заявлял, что Украине придется смириться с потерей Крыма. Также он говорил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой будет включать "обмен территориями". Впрочем, последнее время Дональд Трамп полностью изменил риторику. Он начал говорить о способности Украины при поддержке ЕС победить и отбить все утраченные территории.
- Россияне в свою очередь продолжают грезить оккупацией всей Украины. Кремль рассчитывает захватить восточные, южные и северные области. На остальной Украине он планирует установить марионеточное правительство. Сначала Владимир Путин настаивал, что для начала мирных переговоров нужно, чтобы Киев вывел ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожья и Херсонщины. Позже диктатор изменил свои требования, чтобы показать свою договороспособность. Глава Кремля начал требовать только Донбасс, на Херсонщине и Запорожье он согласился заморозить линию фронта.
- Владимир Зеленский исключил любую возможность сдачи Донбасса.