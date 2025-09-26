Бывший заместитель генсека НАТО Джейми Ши в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Зеленский должен донести Трампу два ключевых посыла. Он отметил, что от этого зависит и дальнейшая военная помощь, и введение новых санкций против России.

Смотрите также Ситуация хуже чем кажется: как на самом деле санкции влияют на российскую экономику

Почему Украина не проигрывает войну?

Джейми Ши отметил, что в США до сих пор распространяется ложный нарратив о якобы неизбежном поражении Украины. По его мнению, Зеленский должен донести Трампу, что такой подход не соответствует реальности.

Вы постоянно говорите о нас так, будто мы проигрываем войну, потому что Россия большая, а мы маленькие. Это неправда: исторически не доказано, что большие государства всегда побеждают малые,

– сказал он.

Ши подчеркнул, что украинские силы не только держат оборону, но и отбивают территории. За последние дни ВСУ отвоевали более 160 квадратных километров вокруг Покровска, что свидетельствует об их способности успешно противостоять агрессору.

Путин не хочет мира

Джейми Ши отметил, что вторым ключевым месседжем для Трампа должно стать осознание того, что Кремль не заинтересован в прекращении войны. По его мнению, Зеленский должен донести эту позицию во время переговоров.

Второй посыл: Путин не хочет мира. После Аляски стало понятно, что он полон решимости продолжать военную агрессию и даже усиливать ее,

– пояснил он.

Ши добавил, что в этих условиях от США ожидают конкретных шагов. Речь идет об ускорении помощи по ПВО, снятие ограничений на использование американских систем и введение более жестких санкций против России.

Чего ожидают от Трампа?

Джейми Ши отметил, что слова американского президента о нетерпении к Путину звучат правильно, но их нужно подкрепить конкретными действиями. Он отметил, что США до сих пор не представили четкого плана новых санкций против России.

Трамп говорит, что его терпение в отношении Путина заканчивается. Это хорошо. Но когда оно действительно закончится и начнутся конкретные действия?

– сказал он.

Экс-заместитель генсека НАТО подчеркнул, что ближайшие недели будут определяющими. Ведь без быстрых решений Вашингтона, в частности в военной и экономической плоскости, слова о поддержке останутся лишь заявлениями.

Что показали встречи Зеленского и Трампа?