Что говорит Зеленский об экономике России?

Владимир Зеленский заявил, что экономика России сейчас находится в сложном положении, сообщает 24 Канал.

По его словам, россияне тратят средства на свою военную машину, однако нужны деньги в их объемах уменьшаются. По мнению Президента, дожать Россию поможет остановка ее энергетических ресурсов.

Зеленский добавил, что Украина соглашается с президентом США Дональдом Трампом о необходимости остановки энергетических ресурсов России. Также нужны санкции со стороны ЕС и США.

В каком состоянии экономика России?

Фискальное давление в России растет, ведь Кремль ищет новые способы закрыть все большую бюджетную дыру, вызванную войной против Украины и падением темпов экономического роста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в первом квартале 2025 года ВВП сократился на 0,6 %, а во втором рост оценивается в ноль.

Это фактически означает прекращение экономического подъема, который Москва пыталась демонстрировать в последние годы,

– пишут в разведке.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Нью-Йорке?