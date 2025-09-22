Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленського.
Что известно о визите Зеленского в США?
В США Владимир Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретится с мировыми лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом.
Запланировано почти два десятка встреч. Впереди насыщены несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!
– написал президент.
Известно, что на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией и пятый саммит Крымской платформы.
По словам Зеленского, саммит Крымской платформы впервые пройдет на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность перемен, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму.
Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы обеспечить безопасность долгосрочно для всех украинских детей,
– подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость поддержки партнеров, которая, по его словам, обязательно станет результатом этой дипломатической недели.