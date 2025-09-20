Разговор состоялся перед важной встречей американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию чиновника.

О чем говорили Ермак и Рубио?

По словам украинского чиновника, он выразил благодарность американской стороне за последовательную и конструктивную поддержку, которая имеет целью достичь окончания войны в Украине, развернутую Россией.

Ермак добавил, что вместе с Рубио они обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины. Также разговор касался расширения сотрудничества между странами в военной, оборонной и экономической сферах.

Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира,

– написал он.

Отметим, что предыдущий их разговор состоялся еще 8 сентября. Тогда диалог касался оборонной поддержки Украины и усиления давления на Россию, а также массированных российских атак, в частности по гражданским зданиям.

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского?

По словам Владимира Зеленского, ожидается его двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу.

Визит в США состоится на следующей неделе в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдет 21 – 24 сентября. Добавим, что возможно Зеленский впервые встретится с президентом Польши Каролем Навроцким.

Ранее президент Украины сообщил, что на столе есть масштабные соглашения по дронов и закупки оружия, которые Украина предложила США. Он отметил, что нужны решительные действия, чтобы Россия согласилась на дипломатию.

Отметим, политолог Олег Лесной в комментарии 24 Канала предположил, что из-за проведения встречи в США, вероятно, Дональд Трамп начнет снова действовать как "хозяин ситуации", на фоне этого возможен сложный разговор.