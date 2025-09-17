Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Лесной. Пока нет официальных подтверждений, когда будет встреча Зеленского и Трампа. Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио уже намекнул, что все должно произойти.
К теме Зеленский раскритиковал условие Трампа для введения новых санкций против России, – СМИ
О чем будут говорить Зеленский и Трамп?
Как отметил Лесной, Трамп значительно агрессивнее и увереннее ведет себя "на своей территории". Встреча состоится именно в Соединенных Штатах. Поэтому президент США начнет снова действовать как "хозяин ситуации".
Трамп и Зеленский уже имели сложную встречу в Овальном кабинете в конце февраля. Впрочем, после этого было много успешных кейсов. Но сейчас также должны приготовиться.
Трамп может начать давить и говорить, что "давайте завершать войну; надо пойти на уступки и подписать соглашение". Я думаю, что президент и его команда подготовятся к такому сценарию и будут знать, как говорят в боксе, "как выйти из угла",
– сказал Лесной.
В течение последних недель диктатор Путин почувствовал, что он не находится в изоляции. Сейчас важно вернуть его на землю. Нужно убедить Трампа, что с российским диктатором нужно значительно жестче общаться. А если он не захочет идти на мир – то и действовать значительно жестче.
Встреча Зеленского и Трампа: кратко
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, вероятно, на следующей неделе состоится встреча Трампа и Зеленского. Это произойдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Недавно Трамп в очередной раз выступил с заявлением относительно войны в Украине. Он заявил, что "Зеленскому придется заключить сделку". Других деталей он не предоставил.
- С тех пор, как Трамп во второй раз стал президентом США, он четыре раза встречался с президентом Зеленским. Недавно они провели встречу 18 августа в Белом доме с участием европейских лидеров. Это произошло через три дня после приезда Путина на Аляску.