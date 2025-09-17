Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Наразі немає офіційних підтверджень, коли буде зустріч Зеленського і Трампа. Утім, держсекретар США Марко Рубіо вже натякнув, що все має відбутися.
Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?
Як наголосив Лісний, Трамп значно агресивніше та впевненіше поводиться "на своїй території". Зустріч відбудеться саме у Сполучених Штатах. Тому президент США почне знову діяти як "господар ситуації".
Трамп і Зеленський вже мали складну зустріч в Овальному кабінеті наприкінці лютого. Утім, після цього було багато успішних кейсів. Але зараз також маємо приготуватися.
Трамп може почати тиснути та говорити, що "давайте завершувати війну; треба піти на поступки і підписати угоду". Я думаю, що президент та його команда підготуються до такого сценарію та знатимуть, як говорять у боксі, "як вийти з кутка",
– сказав Лісний.
Упродовж останніх тижнів диктатор Путін відчув, що він не перебуває в ізоляції. Зараз важливо повернути його на землю. Потрібно переконати Трампа, що з російським диктатором потрібно значно жорсткіше спілкуватися. А якщо він не захоче йти на мир – то й діяти значно жорсткіше.
Зустріч Зеленського і Трампа: коротко
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, ймовірно, наступного тижня відбудеться зустріч Трампа і Зеленського. Це станеться на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
- Нещодавно Трамп в черговий раз виступив із заявою щодо війни в Україні. Він заявив, що "Зеленському доведеться укласти угоду". Інших деталей він не надав.
- З того часу, як Трамп вдруге став президентом США, він чотири рази зустрічався із президентом Зеленським. Нещодавно вони провели зустріч 18 серпня у Білому домі за участі європейських лідерів. Це сталося за три дні після приїзду Путіна на Аляску.