О чем Зеленский говорил с журналистами?
На каждый батальон сейчас выделяют отдельные средства на эту потребность. К тому же есть возможность покупать не только новые машины, но и старые – внутри государства. Рустем Умеров находится в контакте с Мединским по этому вопросу. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками, Президент ставил перед производителями и Министерством обороны более высокие показатели. "Как только количество дронов будет сопоставимым с "русскими" – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше. На сегодня это вопрос только финансовый. На сегодня производство именно этих дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия", – сказал он. Зеленский изложил свое видение: "Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО – мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас". Он предположил, что можно ограничиться только западными регионы Украины. Но считает, что в этом проекте примет участие только Польша и, возможно, Румыния – "на других мы не рассчитываем". "В Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь. Наша же логика в том, что иначе мальчиков в наших школах не будет просто в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет. На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть. Мы посмотрели сколько абитуриентов было, на сколько уменьшилось. Это наша аналитика, Минобразования и армии", – объяснил президент. Зеленский четко объяснил: гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. Об этом, например, говорит Макрон. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, – то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление, В случае с Кореей речь шла о том, что война закончилась без финального мирного договора. Поэтому если в Украине не будет финального документа об окончании войны, нужны гарантии безопасности. Зеленский готов встретиться с Путиным. Эта встреча может быть и двусторонней, и трехсторонней. А вот Путин не готов встретиться. Поэтому Киев будет говорить об этом с Трампом, а тот обсудит этот вопрос с Китаем. Я думаю, все понемногу будут делать, чтобы встреча на уровне лидеров состоялась, Украинский лидер поговорит о санкциях с Трампом. Киев считает, что не стоит ждать, пока все страны Европы перестанут покупать нефть у России или введут санкции против Москвы. Эти процессы должны идти параллельно, ведь страны мира смотрят прежде всего на США. "Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с Президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это – это затормаживать давление на Путина", – сказал он. И добавил: "Санкции мы ожидаем при условии, если нет встречи лидеров или нет, например, прекращения огня. То есть это же зависит от желания сторон. Мы проявляем поддержку этой идеи". "Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", – рассказал он. С 23 по 29 сентября состоится 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский сказал, что планирует встречу с Трампом в это время, а первые леди обсудят возвращение украинских детей. Украина надеется провести саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. В нем уже готовы принять участие 38 делегаций. На Крымской платформе будут примерно три десятка стран. А на большой экономической встрече обсудят бизнес, технологии, оборонку, минеральную сделку. Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, но не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства. Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта. Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту. Президент подчеркнул, что экспорт оружия будет как частным, так и государственным, но управляемым, "с контролем того, что у нас на складах, с пониманием, что уменьшается, что увеличивается". По словам президента, в Украине появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают хороший результат в течение 2025 года. И теперь высшее командование решило, что "надо выйти в юридическую плоскость" – и оформить штурмовые полки как отдельный род войск. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю – десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи, Зеленский рассказал, что видел карты россиян. И там все наоборот: где ВСУ восстановили положение, враг рисует свое присутствие. О чем это говорит? Что доклад среднего звена наверх у "русских" отличается от реальной ситуации. Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, и слава Богу. В Украине считали, что будут два главных российских наступления – Доброполье – Покровск и Запорожье. Но поскольку россиянам не хватает сил, "они все перебрасывают на Покровск, Доброполье, чтобы показать успех". "Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – уверен президент. Президент заявил, что россияне хотели окружить подразделения ВСУ, но те делают все, чтобы уничтожить врага. На сегодня где-то около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160 и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они туда и добавляли постоянно, потому что это было их главное наступление – Добропольское, Покровское направления. И сейчас они подтянули туда 61-ю бригаду морской пехоты, понимая, что они теряют большое количество своих военных. Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, и я считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины. Выводы можно будет делать, наверное, немного позже. Дай Бог, чтобы все завершилось так, как оно сейчас идет. Там сейчас 79, 82 бригады, мы вчера с ними общались, Нацгвардия есть, и штурмовые подразделения,
Силы обороны получили возможность покупать пикапы
Готовится новый обмен тысячи пленных
– коротко сказал президент.
Украина использует больше дронов, чем раньше, но должно быть еще больше
Поможет ли Запад сбивать дроны?
Зачем выпустили за границу юношей до 22 лет?
Возможен ли в Украине "корейский сценарий" завершения войны?
– высказался он.
Россия оттягивает встречу Путина и Зеленского
– надеется гарант.
О санкциях и встрече с Путиным
О чем Зеленский будет говорить с Трампом
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе
Зеленский объяснил, почему открыли экспорт оружия
В Украине появится отдельный род войск
– сказал президент.
Российские офицеры лгут командованию
О наступлении на Запорожье
В районе Купянска продолжаются жесткие действия, – Зеленский
Зеленский о ситуации под Покровском и Добропольем и контрнаступлении там
– рассказал гарант.
