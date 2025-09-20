Детали собрал 24 Канал.

О чем Зеленский говорил с журналистами?

Силы обороны получили возможность покупать пикапы

На каждый батальон сейчас выделяют отдельные средства на эту потребность.

К тому же есть возможность покупать не только новые машины, но и старые – внутри государства.

Готовится новый обмен тысячи пленных

Рустем Умеров находится в контакте с Мединским по этому вопросу.

Хотим забрать 1000 человек, работают над списками,
– коротко сказал президент.

Украина использует больше дронов, чем раньше, но должно быть еще больше

Президент ставил перед производителями и Министерством обороны более высокие показатели.

"Как только количество дронов будет сопоставимым с "русскими" – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше. На сегодня это вопрос только финансовый. На сегодня производство именно этих дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия", – сказал он.

Поможет ли Запад сбивать дроны?

Зеленский изложил свое видение: "Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО – мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас".

Он предположил, что можно ограничиться только западными регионы Украины. Но считает, что в этом проекте примет участие только Польша и, возможно, Румыния – "на других мы не рассчитываем".

Зачем выпустили за границу юношей до 22 лет?

"В Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь. Наша же логика в том, что иначе мальчиков в наших школах не будет просто в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет. На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть. Мы посмотрели сколько абитуриентов было, на сколько уменьшилось. Это наша аналитика, Минобразования и армии", – объяснил президент.

Возможен ли в Украине "корейский сценарий" завершения войны?

Зеленский четко объяснил: гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. Об этом, например, говорит Макрон.

Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, – то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление,
– высказался он.

В случае с Кореей речь шла о том, что война закончилась без финального мирного договора. Поэтому если в Украине не будет финального документа об окончании войны, нужны гарантии безопасности.

Россия оттягивает встречу Путина и Зеленского

Зеленский готов встретиться с Путиным. Эта встреча может быть и двусторонней, и трехсторонней. А вот Путин не готов встретиться.

Поэтому Киев будет говорить об этом с Трампом, а тот обсудит этот вопрос с Китаем.

Я думаю, все понемногу будут делать, чтобы встреча на уровне лидеров состоялась,
– надеется гарант.

О санкциях и встрече с Путиным

Украинский лидер поговорит о санкциях с Трампом.

Киев считает, что не стоит ждать, пока все страны Европы перестанут покупать нефть у России или введут санкции против Москвы. Эти процессы должны идти параллельно, ведь страны мира смотрят прежде всего на США.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с Президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это – это затормаживать давление на Путина", – сказал он.

И добавил: "Санкции мы ожидаем при условии, если нет встречи лидеров или нет, например, прекращения огня. То есть это же зависит от желания сторон. Мы проявляем поддержку этой идеи".

О чем Зеленский будет говорить с Трампом

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", – рассказал он.

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

С 23 по 29 сентября состоится 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский сказал, что планирует встречу с Трампом в это время, а первые леди обсудят возвращение украинских детей.

Украина надеется провести саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. В нем уже готовы принять участие 38 делегаций.

На Крымской платформе будут примерно три десятка стран.

А на большой экономической встрече обсудят бизнес, технологии, оборонку, минеральную сделку.

Зеленский объяснил, почему открыли экспорт оружия

Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, но не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства. Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта. Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту.

Президент подчеркнул, что экспорт оружия будет как частным, так и государственным, но управляемым, "с контролем того, что у нас на складах, с пониманием, что уменьшается, что увеличивается".

В Украине появится отдельный род войск

По словам президента, в Украине появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают хороший результат в течение 2025 года. И теперь высшее командование решило, что "надо выйти в юридическую плоскость" – и оформить штурмовые полки как отдельный род войск.

Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю – десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи,
– сказал президент.

Российские офицеры лгут командованию

Зеленский рассказал, что видел карты россиян. И там все наоборот: где ВСУ восстановили положение, враг рисует свое присутствие.

О чем это говорит? Что доклад среднего звена наверх у "русских" отличается от реальной ситуации. Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, и слава Богу.

О наступлении на Запорожье

В Украине считали, что будут два главных российских наступления – Доброполье – Покровск и Запорожье. Но поскольку россиянам не хватает сил, "они все перебрасывают на Покровск, Доброполье, чтобы показать успех".

В районе Купянска продолжаются жесткие действия, – Зеленский

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – уверен президент.

Зеленский о ситуации под Покровском и Добропольем и контрнаступлении там

Президент заявил, что россияне хотели окружить подразделения ВСУ, но те делают все, чтобы уничтожить врага.

На сегодня где-то около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160 и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они туда и добавляли постоянно, потому что это было их главное наступление – Добропольское, Покровское направления. И сейчас они подтянули туда 61-ю бригаду морской пехоты, понимая, что они теряют большое количество своих военных. Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, и я считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины. Выводы можно будет делать, наверное, немного позже. Дай Бог, чтобы все завершилось так, как оно сейчас идет. Там сейчас 79, 82 бригады, мы вчера с ними общались, Нацгвардия есть, и штурмовые подразделения,
– рассказал гарант.