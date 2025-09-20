Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Россия обстреляла Днепр ракетой с кассетным боеприпасом

Президент подчеркнул, что Россия атаковала много регионов – это Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку,

– написал Зеленский.

Он акцентировал, что известно о десятках раненых в Украине в результате ночной атаки и трех погибших.

"Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России – это спасенные жизни", – добавил гарант.

Президент поблагодарил бойцов ПВО, которые всю ночь защищали небо, и пилотов F-16, которые "в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет".

