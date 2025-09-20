Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну

Росія обстріляла Дніпро ракетою з касетним боєприпасом

Президент наголосив, що Росія атакувала багато регіонів – це Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку,

– написав Зеленський.

Він акцентував, що відомо про десятки поранених в Україні внаслідок нічної атаки та трьох загиблих.

"Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя", – додав гарант.

Президент подякував бійцям ППО, які всю ніч захищали небо, і пілотам F-16, які "вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет".

Що відомо про атаку на Дніпро й область 20 вересня?