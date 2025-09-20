Деталі зібрав 24 Канал.
Про що Зеленський говорив із журналістами?
На кожен батальйон зараз виділяють окремі кошти на цю потребу. До того ж є змога купувати не тільки нові машини, а й старі – усередині держави. Рустем Умєров перебуває у контакті з Мединським щодо цього питання. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками, Президент ставив перед виробниками і Міністерством оборони вищі показники. "Як тільки кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове. На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї", – сказав він. Зеленський виклав своє бачення: "Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас". Він припустив, що можна обмежитися тільки західними регіони України. Але вважає, що в цьому проєкті візьме участь тільки Польща і, можливо, Румунія – "на інших ми не розраховуємо". "У Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії", – пояснив президент. Зеленський чітко пояснив: гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. Про це, наприклад, говорить Макрон. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, – то вони зустрінуть опір. Реальний опір, У випадку з Кореєю ішлося про те, що війна закінчилася без фінального мирного договору. Тож якщо в Україні не буде фінального документа про закінчення війни, потрібні гарантії безпеки. Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Ця зустріч може бути і двосторонньою, і тристоронньою. А от Путін не готовий зустрітися. Тому Київ говоритиме про це з Трампом, а той обговорить це питання з Китаєм. Я думаю, всі потрошку будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася, Український лідер поговорить про санкції з Трампом. Київ вважає, що не варто чекати, доки всі країни Європи перестануть купувати нафту в Росії або введуть санкції проти Москви. Ці процеси мають йти паралельно, адже країни світу дивляться передусім на США. "Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", – сказав він. І додав: "Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї". "Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", – розповів він. З 23 по 29 вересня відбудеться 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Зеленський сказав, що планує зустріч з Трампом у цей час, а перші леді обговорять повернення українських дітей. Україна сподівається провести саміт з повернення українських дітей, які були викрадені Росією. В ньому вже готові взяти участь 38 делегацій. На Кримській платформі будуть приблизно три десятки країн. А на великій економічній зустрічі обговорять бізнес, технології, оборонку, мінеральну угоду. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту. Президент підкреслив, що експорт зброї буде як приватним, так і державним, але керованим, "з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується". За словами президента, в Україні з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують хороший результат упродовж 2025 року. Тож тепер вище командування вирішило, що "треба вийти в юридичну площину" – й оформити штурмові полки як окремий рід військ. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі, Зеленський розповів, що бачив мапи росіян. І там усе навпаки: де ЗСУ відновили положення, ворог малює свою присутність. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у "рускіх" відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу. В Україні вважали, що будуть два головні російські наступи – Добропілля – Покровськ та Запоріжжя. Та оскільки росіянам не вистачає сил, "вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх". "Там у нас діють сильні підрозділи, вона вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – упевнений президент. Президент заявив, що росіяни хотіли оточити підрозділи ЗСУ, але ті роблять усе, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61-шу бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових. Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде. Там зараз 79, 82 бригади, ми вчора з ними спілкувалися, Нацгвардія є, і штурмові підрозділи,
На кожен батальйон зараз виділяють окремі кошти на цю потребу.
До того ж є змога купувати не тільки нові машини, а й старі – усередині держави.
Рустем Умєров перебуває у контакті з Мединським щодо цього питання.
Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками,
Президент ставив перед виробниками і Міністерством оборони вищі показники.
"Як тільки кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове. На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї", – сказав він.
Зеленський виклав своє бачення: "Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас".
Він припустив, що можна обмежитися тільки західними регіони України. Але вважає, що в цьому проєкті візьме участь тільки Польща і, можливо, Румунія – "на інших ми не розраховуємо".
"У Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії", – пояснив президент.
Зеленський чітко пояснив: гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. Про це, наприклад, говорить Макрон.
Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, – то вони зустрінуть опір. Реальний опір,
У випадку з Кореєю ішлося про те, що війна закінчилася без фінального мирного договору. Тож якщо в Україні не буде фінального документа про закінчення війни, потрібні гарантії безпеки.
Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Ця зустріч може бути і двосторонньою, і тристоронньою. А от Путін не готовий зустрітися.
Тому Київ говоритиме про це з Трампом, а той обговорить це питання з Китаєм.
Я думаю, всі потрошку будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася,
Український лідер поговорить про санкції з Трампом.
Київ вважає, що не варто чекати, доки всі країни Європи перестануть купувати нафту в Росії або введуть санкції проти Москви. Ці процеси мають йти паралельно, адже країни світу дивляться передусім на США.
"Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", – сказав він.
І додав: "Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї".
"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", – розповів він.
З 23 по 29 вересня відбудеться 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН.
Зеленський сказав, що планує зустріч з Трампом у цей час, а перші леді обговорять повернення українських дітей.
Україна сподівається провести саміт з повернення українських дітей, які були викрадені Росією. В ньому вже готові взяти участь 38 делегацій.
На Кримській платформі будуть приблизно три десятки країн.
А на великій економічній зустрічі обговорять бізнес, технології, оборонку, мінеральну угоду.
Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту.
Президент підкреслив, що експорт зброї буде як приватним, так і державним, але керованим, "з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується".
За словами президента, в Україні з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують хороший результат упродовж 2025 року. Тож тепер вище командування вирішило, що "треба вийти в юридичну площину" – й оформити штурмові полки як окремий рід військ.
Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі,
Зеленський розповів, що бачив мапи росіян. І там усе навпаки: де ЗСУ відновили положення, ворог малює свою присутність.
Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у "рускіх" відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу.
В Україні вважали, що будуть два головні російські наступи – Добропілля – Покровськ та Запоріжжя. Та оскільки росіянам не вистачає сил, "вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх".
"Там у нас діють сильні підрозділи, вона вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – упевнений президент.
Президент заявив, що росіяни хотіли оточити підрозділи ЗСУ, але ті роблять усе, щоб знищити ворога.
На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61-шу бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових. Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде. Там зараз 79, 82 бригади, ми вчора з ними спілкувалися, Нацгвардія є, і штурмові підрозділи,