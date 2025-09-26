Колишній заступник генсека НАТО Джеймі Ши в ефірі 24 Каналу зазначив, що Володимир Зеленський має донести Трампові два ключові посили. Він наголосив, що від цього залежить і подальша військова допомога, і запровадження нових санкцій проти Росії.

Чому Україна не програє війну?

Джеймі Ши зазначив, що у США досі поширюється хибний наратив про нібито неминучу поразку України. На його думку, Зеленський має донести Трампу, що такий підхід не відповідає реальності.

Ви постійно говорите про нас так, ніби ми програємо війну, бо Росія велика, а ми малі. Це неправда: історично не доведено, що великі держави завжди перемагають малі,

– сказав він.

Ши підкреслив, що українські сили не лише тримають оборону, а й відбивають території. За останні дні ЗСУ відвоювали понад 160 квадратних кілометрів навколо Покровська, що свідчить про їхню спроможність успішно протистояти агресору.

Путін не хоче миру

Джеймі Ши наголосив, що другим ключовим меседжем для Трампа має стати усвідомлення того, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни. На його думку, Зеленський має донести цю позицію під час переговорів.

Другий посил: Путін не хоче миру. Після Аляски стало зрозуміло, що він сповнений рішучості продовжувати військову агресію й навіть посилювати її,

– пояснив він.

Ши додав, що у цих умовах від США очікують конкретних кроків. Йдеться про пришвидшення допомоги з ППО, зняття обмежень на використання американських систем та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Чого очікують від Трампа?

Джеймі Ши зазначив, що слова американського президента про нетерпіння до Путіна звучать правильно, але їх потрібно підкріпити конкретними діями. Він наголосив, що США досі не представили чіткого плану нових санкцій проти Росії.

Трамп каже, що його терпіння щодо Путіна закінчується. Це добре. Але коли воно справді закінчиться і почнуться конкретні дії?

– сказав він.

Ексзаступник генсека НАТО підкреслив, що найближчі тижні будуть визначальними. Адже без швидких рішень Вашингтона, зокрема у військовій та економічній площині, слова про підтримку залишаться лише заявами.

Що показали зустрічі Зеленського і Трампа?