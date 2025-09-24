Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Изменилось ли отношение Трампа к Украине?
Зеленский выразил мнение, что позиция Трампа по Украине изменилась. Он "понимает, что мы не можем просто обменяться территориями".
Украинский президент повторил, что Трамп является "геймчейнджером" – человеком, от которого многое зависит и который способен изменить ход событий. Поэтому Украина надеется, что Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине.
Пока что же не ощущается, что Китай хочет закончить войну России против Украины.
Как относятся к Украине Иран и Индия?
Зеленский уверен, что Иран никогда станет на сторону Украины.
А вот Индия "в основном с нами". Здесь Украина тоже надеется на активные действия Трампа, направленные на укрепление отношений между странами.
Да, у нас есть эти вопросы с энергетикой, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим вместе с европейцами, наладить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен,
– заявил глава государства в интервью Fox News.
Индия закупает российскую нефть и не собирается отказываться от этого
- Сейчас Европа закупает российские энергоносители. Активнее всего за это выступают Венгрия и Словакия. Другие страны хотят полностью отказаться от таких покупок в течение нескольких лет.
- В то же время у России есть очень крупный покупатель нефти на востоке – это Индия. В августе 2025 года страна вышла в лидеры среди тех, кто завез энергоресурсы морским путем.
- США давят, чтобы Индия отказалась покупать нефть у России. Но Дели продолжит это делать и в ноябре, и в декабре.