Как Путин обманывал Трампа?

Зеленский объяснил, что Трамп имел определенные отношения с Путиным.

"Перед тем, как состоялся мой диалог с ним, у него были эти отношения. Я не знаю, на чем эти отношения базируются, но он доверял им. Когда Путин поделился с ним о ситуации на Востоке Украины: "через день, через неделю, через месяц..." , все эти сказки, что они оккупируют весь Донбасс или часть, которую мы контролируем, большую часть", – рассказал президент Украины.

Таким образом, Путин кормил Трампа "завтраками", обещая захватить Донбасс. И Трамп верил ему.

В телефонных разговорах с Зеленским или лично Трамп говорил, что россияне могут оккупировать Донбасс осенью и "нам надо что-то делать".

Позже мнение Трампа изменилось. Но это был длительный процесс.

Затем, шаг за шагом, он понял, что Путин распространяет информацию, далекую от реальности на поле боя, далекую от правды. И, конечно, сейчас он значительно больше доверяет мне, информации, которой моя разведка и военные делятся с партнерами,

– заявил Зеленский.

Как Трамп относится к России сейчас?