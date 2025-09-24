Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Трамп знає важливе про фронт, Путін говорив йому неправду: головне з пресконференції Зеленського

Як Путін обманював Трампа?

Зеленський пояснив, що Трамп мав певні стосунки з Путіним.

"Перед тим, як відбувся мій діалог з ним, у нього були ці відносини. Я не знаю, на чому ці відносини базуються, але він довіряв їм. Коли Путін поділився з ним про ситуацію на Сході України: "через день, через тиждень, через місяць..." , усі ці казки, що вони окупують весь Донбас чи частину, яку ми контролюємо, велику частину", – розповів президент України.

Таким чином, Путін годував Трампа "сніданками", обіцяючи захопити Донбас. І Трамп вірив йому.

У телефонних розмовах із Зеленським або особисто Трамп говорив, що росіяни можуть окупувати Донбас восени і "нам треба щось робити".

Пізніше думка Трампа змінилася. Але це був тривалий процес.

Потім, крок за кроком, він зрозумів, що Путін поширює інформацію, далеку від реальності на полі бою, далеку від правди. І, звісно, зараз він значно більше довіряє мені, інформації, якою моя розвідка та військові діляться з партнерами,

– заявив Зеленський.

Як Трамп ставиться до Росії зараз?