Об этом 24 Каналу рассказал профессор Южного университета Чарлстона Дэрин Гердес. По его словам, Польша и страны Балтии усиленно готовятся к действительно чему-то опасному от России. Все понимают, что Путин, вероятно, продолжит запускать беспилотники по территории НАТО.

Какой должна быть реакция от европейских стран?

Как отметил Гердес, нет никаких признаков, что Россия вообще попытается остановиться с агрессивными действиями против стран НАТО. Тут важно, чтобы Европа пошла на правильный ответ. И она уже это делает.

Европа уже начала перевооружаться. Там идут на увеличение долговых обязательств для покупки оружия. И это – правильный шаг. Никто не знает, каким может быть потенциальный конфликт с Россией. Но лучше быть готовым к нему.

Будет ли это ограниченный конфликт? Или же он перерастет в нечто большее? Все зависит от того, как мы будем действовать. Если продолжим путь частичного умиротворения, то вероятность конфликта возрастет. Если же начнем усиливать давление, как следует, то шансы на эскалацию снизятся,

– сказал Гердес.

