Шпионские действия этих дронов могут привести к диверсионным операциям Кремля и поддержке российских войск на фронте. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал NYT.

Что известно о российских дронах над военными грузами в Германии?

В Германии, в частности на территории Тюрингии, неоднократно видели беспилотники, которые, по данным американских и европейских чиновников, управляются Россией или ее агентами.

Справочно: Тюрингия – земля Федеративной Республики Германия, расположенная в центральной части страны. Столица – город Эрфурт. По информации издания WirtschaftsWoche, этот регион считается ключевым для транзита военных грузов.

Дроны-шпионы собирают разведывательную информацию о маршрутах, которыми США и их союзники транспортируют военную помощь Украине.

Американские чиновники подтверждают наличие подобных полетов, но отмечают, что отследить их точное происхождение пока не удается. Некоторые эксперты предполагают, что дроны могут запускать даже с гражданских судов в Балтийском море, включая знаменитый теневой флот России.

Теневой флот России – это группа танкеров, которые Кремль использует для обхода санкций из-за вторжения в Украину. По меньшей мере 100 судов теневого флота занимаются экспортом нефти и нефтепродуктов.

В то же время европейские разведки усиливают наблюдение за ситуацией, а НАТО уже вводит дополнительные патрули в регионе для противодействия потенциальным угрозам

Обратите внимание! Россия активно проводит диверсии в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины. По данным западных разведок, с 2022 года таких случаев стало значительно больше: их количество выросло вчетверо с 2022 по 2023 год, а затем еще втрое с 2023 по 2024 год.

Американская разведка помогает Европе бороться с угрозами, предупреждая о возможных атаках. В мае 2025 года она сообщила Германии о попытке отправить взрывчатку или зажигательные устройства через грузовые самолеты.



Это привело к аресту трех украинцев в Германии и Швейцарии, которых обвинили в контактах с Россией. Прокуратура Берлина отметила, что целью было повредить логистику перевозок.

К слову, несмотря на особый контроль в Европе, российские спецслужбы, в частности ГРУ, продолжают вербовать людей. Шпионами становятся как местные, так и мигранты, которые организуют диверсии в европейских городах.

Аналитик Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований объясняет, что пик этих диверсий был в 2024 году. Ведь тогда Россия всячески пыталась давить на Запад из-за усиления помощи Украине.

Однако в первой половине 2025 года официально зафиксировано лишь четыре подобных инцидента.

Эксперты считают, что уменьшение количества диверсий связано с усилением безопасности в Европе, активной работой разведок США и Европы, а также попытками мирных переговоров по войне в Украине.

